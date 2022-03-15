Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фасадный шпатель Лакра 1201125 (250 мм, нержавеющая сталь)
5.0
2
180 ₽
Шпатели
    Фасадный шпатель Лакра 1201125 (250 мм, нержавеющая сталь)
    Арт. Х153711032
    5.0
    2
    Фасадный шпатель Лакра 1201125 (250 мм, нержавеющая сталь)

      Фасадный шпатель Лакра 1201125 (250 мм, нержавеющая сталь)

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х153711032
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фасадный шпатель
      Форма шпателя
      		гладкая
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Ведро штукатурно-малярное 1082112 (12 л)
      150 ₽
      5.0
      Ведро штукатурно-малярное 1082112 (12 л)
      Зубило для перфоратора Гранит 120250 (SDS-Plus, 20x250 мм)
      340 ₽
      5.0
      Зубило для перфоратора Гранит 120250 (SDS-Plus, 20x250 мм)
      Пильная цепь Stihl 63PMX 39990000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
      1 036 ₽
      5.0
      Пильная цепь Stihl 63PMX 39990000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
      Ведро штукатурно-малярное 1082116 (16 л)
      190 ₽
      5.0
      Ведро штукатурно-малярное 1082116 (16 л)
      Цепь Champion 19829 (3/8", 1,3 мм, 62 звена)
      578 ₽
      720 ₽
      5.0
      Цепь Champion 19829 (3/8", 1,3 мм, 62 звена)
      • -142 ₽
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Шпатель фасадный прямой РемоКолор 12-1-030, 300 мм
      175 ₽
      5.0
      Шпатель фасадный прямой РемоКолор 12-1-030, 300 мм
      Шпатель фасадный прямой РемоКолор 12-1-014, 150 мм
      90 ₽
      5.0
      Шпатель фасадный прямой РемоКолор 12-1-014, 150 мм
      Плоское зубило Практика 034-120, SDS-Plus, 250x20 мм
      170 ₽
      Плоское зубило Практика 034-120, SDS-Plus, 250x20 мм
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      40 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      Насадка Практика для перемешивания 100*600 хв. SDS-plus 779-578
      450 ₽
      4.5
      Насадка Практика для перемешивания 100*600 хв. SDS-plus 779-578
      Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10 шт
      Нет в наличии
      5.0
      Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10 шт
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шпатель применяется для нанесения и выравнивания разнообразных строительных смесей и растворов на различных поверхностях. Полотно фасадного шпателя выполнена из прочного и качественного материала - нержавеющей стали. Шпатель легко подвергается очистки и мытью, а также имеет защиту от деформации. Отличается повышенным рабочим ресурсом. Идеально подходит для нанесения шпатлевок на большие площади. Безупречно заделывает трещины, неровностей потолка и стен, с помощью шпаклевки, клеевых смесей, мастики. Также применяется для очищения поверхности от старых обоев и краски, нанесение плиточного клея, грунтования.