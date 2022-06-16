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Шпатель-скребок Brigadier 61022 (жёсткий, 100 мм)
5.0
2
Найти аналог
Шпатели
    Шпатель-скребок Brigadier 61022 (жёсткий, 100 мм)
    Арт. X968184
    5.0
    2
    Шпатель-скребок Brigadier 61022 (жёсткий, 100 мм)

      Шпатель-скребок Brigadier 61022 (жёсткий, 100 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968184
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		шпатель-скребок
      Форма шпателя
      		гладкая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шпатель-скребок, 100 мм Brigadier 61022 - простое и удобное приспособление для выполнения отделочных работ. Рабочая часть изготавливается из прочной стали с зеркальной полировкой, которая обладает противокоррозийными свойствами. Эргономичная двухкомпонентная рукоять обеспечивает надежный захват без проскальзывания. Лезвие фиксируется при помощи двух латунных заклепок. Рукоятка оснащается металлическим бойком.