Шпатель-скребок Brigadier 61022 (жёсткий, 100 мм)
Арт. X968184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|шпатель-скребок
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Форма шпателя
|гладкая
- Шпатель-скребок, 100 мм Brigadier 61022 - простое и удобное приспособление для выполнения отделочных работ. Рабочая часть изготавливается из прочной стали с зеркальной полировкой, которая обладает противокоррозийными свойствами. Эргономичная двухкомпонентная рукоять обеспечивает надежный захват без проскальзывания. Лезвие фиксируется при помощи двух латунных заклепок. Рукоятка оснащается металлическим бойком.