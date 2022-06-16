Шпатель-скребок Brigadier 61022 (жёсткий, 100 мм)

Шпатель-скребок, 100 мм Brigadier 61022 - простое и удобное приспособление для выполнения отделочных работ. Рабочая часть изготавливается из прочной стали с зеркальной полировкой, которая обладает противокоррозийными свойствами. Эргономичная двухкомпонентная рукоять обеспечивает надежный захват без проскальзывания. Лезвие фиксируется при помощи двух латунных заклепок. Рукоятка оснащается металлическим бойком.