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Шпатель зубчатый STURM 8051-02-250-6
5.0
1
Найти аналог
Шпатели
    Шпатель зубчатый STURM 8051-02-250-6
    Арт. Х153795
    5.0
    1

      Шпатель зубчатый STURM 8051-02-250-6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х153795
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зубчатый шпатель STURM 8051-02-250-6 - это штукатурно-отделочный инструмент, предназначенный для работ по укладке плитки. Рабочее полотно изготовлено из нержавеющей стали и надежно зафиксировано в пластиковом корпусе. Наличие зубьев обеспечивает меньший расход клеевой смеси и комфорт при укладке плитки. Рукоятка, расположенная под углом, удобна для работы, а противоскользящее покрытие гарантирует безопасность

        Преимущества

        • Надежность
        • Долгий срок службы
        • Устойчивость к образованию коррозии
        • Удобство и комфорт
        • Размер 250 мм