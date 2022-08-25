Шпатель зубчатый STURM 8051-02-250-6

Преимущества

Надежность

Долгий срок службы

Устойчивость к образованию коррозии

Удобство и комфорт

Размер 250 мм

Зубчатый шпатель STURM 8051-02-250-6 - это штукатурно-отделочный инструмент, предназначенный для работ по укладке плитки. Рабочее полотно изготовлено из нержавеющей стали и надежно зафиксировано в пластиковом корпусе. Наличие зубьев обеспечивает меньший расход клеевой смеси и комфорт при укладке плитки. Рукоятка, расположенная под углом, удобна для работы, а противоскользящее покрытие гарантирует безопасность