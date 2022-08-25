Шпатель зубчатый STURM 8051-02-250-6

Зубчатый шпатель STURM 8051-02-250-6 - это штукатурно-отделочный инструмент, предназначенный для работ по укладке плитки. Рабочее полотно изготовлено из нержавеющей стали и надежно зафиксировано в пластиковом корпусе. Наличие зубьев обеспечивает меньший расход клеевой смеси и комфорт при укладке плитки. Рукоятка, расположенная под углом, удобна для работы, а противоскользящее покрытие гарантирует безопасность
Преимущества
- Надежность
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Долгий срок службы
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Устойчивость к образованию коррозии
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Удобство и комфорт
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Размер 250 мм