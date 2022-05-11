Резьбовая шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 м

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Резьбовая шпилька Fischer G применяется для проведения различных монтажных работ. Чаще всего она используется для монтажа воздуховодов, газопроводов, водопроводов, систем пожаротушения, вентиляции и при наращивании металлоконструкций. Благодаря использованию высококачественной стали, шпилька может применяться в конструкциях с высокими нагрузками и постоянно подвергающихся воздействию влаги.