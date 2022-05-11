Резьбовая шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 м
Арт. X699432847
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|1000
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Материал
|сталь
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Шлиц
|нет
- Резьбовая шпилька Fischer G применяется для проведения различных монтажных работ. Чаще всего она используется для монтажа воздуховодов, газопроводов, водопроводов, систем пожаротушения, вентиляции и при наращивании металлоконструкций. Благодаря использованию высококачественной стали, шпилька может применяться в конструкциях с высокими нагрузками и постоянно подвергающихся воздействию влаги.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы