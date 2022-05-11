Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Резьбовая шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 м
5.0
3
95 ₽
Резьбовые шпильки
    Резьбовая шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 м
    Арт. X699432847
    5.0
    3
    Резьбовая шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 м

      Резьбовая шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 м

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X699432847
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Fischer
      Длина, мм
      		1000
      Материал
      		сталь
      Шлиц
      		нет
      Все характеристики
      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Резьбовая шпилька Fischer G применяется для проведения различных монтажных работ. Чаще всего она используется для монтажа воздуховодов, газопроводов, водопроводов, систем пожаротушения, вентиляции и при наращивании металлоконструкций. Благодаря использованию высококачественной стали, шпилька может применяться в конструкциях с высокими нагрузками и постоянно подвергающихся воздействию влаги.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы