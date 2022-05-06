Резьбовая шпилька Эгида M8, 2 м
Арт. X699432825
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|2000
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Материал
|сталь
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Шлиц
|нет
- Шпилька резьбовая DIN 975 (резьбовая штанга) применяется в строительстве, производстве, машиностроении и тяжелой промышленности. Такой вид крепежа предназначен для наращивания крепежных конструкций с метрической резьбой, для крепления деревянных изделий (лаги, брусья, доски), соединения металлических элементов, установки подвесных конструкций.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы