Резьбовая шпилька Эгида M8, 2 м

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Шпилька резьбовая DIN 975 (резьбовая штанга) применяется в строительстве, производстве, машиностроении и тяжелой промышленности. Такой вид крепежа предназначен для наращивания крепежных конструкций с метрической резьбой, для крепления деревянных изделий (лаги, брусья, доски), соединения металлических элементов, установки подвесных конструкций.