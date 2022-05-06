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Резьбовая шпилька Эгида M8, 2 м
5.0
2
125 ₽
Резьбовые шпильки
    Резьбовая шпилька Эгида M8, 2 м
    Арт. X699432825
    5.0
    2
    Резьбовая шпилька Эгида M8, 2 м

      Резьбовая шпилька Эгида M8, 2 м

      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. X699432825
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Длина, мм
      		2000
      Материал
      		сталь
      Шлиц
      		нет
      Все характеристики
      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шпилька резьбовая DIN 975 (резьбовая штанга) применяется в строительстве, производстве, машиностроении и тяжелой промышленности. Такой вид крепежа предназначен для наращивания крепежных конструкций с метрической резьбой, для крепления деревянных изделий (лаги, брусья, доски), соединения металлических элементов, установки подвесных конструкций.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы