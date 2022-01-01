Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шпильковерт Jonnesway, 10 мм, AG010059-10 (AG010061-10)
Найти аналог
Шпильковерты
    Шпильковерт Jonnesway, 10 мм, AG010059-10 (AG010061-10)
    Арт. jonnesway_4532
    Шпильковерт Jonnesway, 10 мм, AG010059-10 (AG010061-10)

      Шпильковерт Jonnesway, 10 мм, AG010059-10 (AG010061-10)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4532

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.182
      Диаметр высверливаемого отверстия, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Роликовые шпильковерты являются достаточно простым и совершенным инструментом для обслуживания слабонагруженных резьбовых шпилек, так как при использовании этих изделий шпилька практически не повреждается, благодаря «сырым» роликам. При использовании роликовых шпильковертов необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки (ПДН), применяемые для данного вида изделий.