Шпильковерт Jonnesway, 8 мм, AG010059-8 (AG010061-8)
Арт. jonnesway_4536
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.12
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Диаметр высверливаемого отверстия, мм
|8
- Шпильковерт Jonnesway AG010061-8 - удобное ручное приспособление для монтажа и демонтажа шпилек. Высокопрочное, износостойкое приспособление для профессионального применения.
Преимущества
- Долгий срок службы
- Устойчивость к износу
- Прочная конструкция
- Простота эксплуатации
- ПДН - 20 Нм