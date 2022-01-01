Шпильковерт Jonnesway, 8 мм, AG010059-8 (AG010061-8)

Преимущества

Долгий срок службы

Устойчивость к износу

Прочная конструкция

Простота эксплуатации

ПДН - 20 Нм

Шпильковерт Jonnesway AG010061-8 - удобное ручное приспособление для монтажа и демонтажа шпилек. Высокопрочное, износостойкое приспособление для профессионального применения.