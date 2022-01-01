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Шпильковерт Jonnesway, 8 мм, AG010059-8 (AG010061-8)
Найти аналог
Шпильковерты
    Шпильковерт Jonnesway, 8 мм, AG010059-8 (AG010061-8)
    Арт. jonnesway_4536
    Шпильковерт Jonnesway, 8 мм, AG010059-8 (AG010061-8)
    Шпильковерт Jonnesway, 8 мм, AG010059-8 (AG010061-8)
      Шпильковерт Jonnesway, 8 мм, AG010059-8 (AG010061-8)
      Шпильковерт Jonnesway, 8 мм, AG010059-8 (AG010061-8)

      Шпильковерт Jonnesway, 8 мм, AG010059-8 (AG010061-8)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4536

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.12
      Диаметр высверливаемого отверстия, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шпильковерт Jonnesway AG010061-8 - удобное ручное приспособление для монтажа и демонтажа шпилек. Высокопрочное, износостойкое приспособление для профессионального применения.

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Устойчивость к износу
        • Прочная конструкция
        • Простота эксплуатации
        • ПДН - 20 Нм