Заказать шпиндель корвет к-8м 134501
Шпиндель Корвет К-8М 134501 представляет собой деталь, предназначенная в целях установки на смену пришедшим в негодность или износившимся комплектующим. Детали от бренда Корвет характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их установки можно не переживать за производительность: Шпиндели от компании Корвет созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, которая составляет 225 руб. на представленную деталь вызвана использованием износостойких компонентов.
Перед покупкой проконсультируйтесь, совместимы ли эти Шпиндели с вашим оборудованием. У вас есть возможность произвести техническое обслуживание своими силами, однако мы рекомендуем обратиться в наш сервисный центр: наши специалисты установят Шпиндели в технику.
Шпиндель Корвет К-8М 134501 вы можете купить в «Бигам» выгодно – по цене всего в 225 руб. Для покупки используйте корзину. Мы доставляем инструменты и комплектующие по всей территории России. Кроме того, вам доступен самовывоз из нашего розничного магазина в одном из городов присутствия – это не будет вам ничего стоить при любой суммарной стоимости заказа. Если у вас остались вопросы относительно покупки и установки в фирменном центре сервисного обслуживания, обращайтесь по телефону 8 800 555 69 73. На www.bigam.ru
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