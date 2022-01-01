Приобрести шпиндель sturm cs5060ms-25 Шпиндель Sturm CS5060MS-25 представляет собой деталь, предназначенная для монтирования на смену износившимся или пришедшим в негодность комплектующим. Детали от марки STURM характерны высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после их замены вам не придется переживать за работоспособность и производительность: Шпиндели производства марки STURM созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, которая составляет 315 руб. на эту комплектующую вызвана употреблением надежных материалов.



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