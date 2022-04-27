Шприц плунжерный профессиональный Groz 690атм GR 42760, G10F/HD/B
Арт. Х1248886
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Индия
|
Родина бренда
|Индия
|
Клапан для удаления воздуха
|Да
|
Подача на ход поршня, ход/г
|1
- Профессиональный плунжерный шприц 690атм, 750см3, шланг GROZ GR42760 - G10F/HD/B представляет собой простой и удобный в работе инструмент для смазывания вручную различных деталей в узлах и агрегатах автомобилей. Шприц легко подает смазочный материал на любом этапе нажатия на рычаг. Изделие обладает литой алюминиевой головкой с двумя клапанами - для загрузки смазки и для стравливания воздуха
Преимущества
- Долговечность
- С гибким шлангом 300 мм
- Ёмкость картриджа 400 г
- Объём корпуса – 750 см³
- Резьба 1/8'' BSPT
- Рабочее давление – 690 bar (10000PSI)
- Износостойкое порошковое покрытие корпуса
- Производительность – 1 г/ход