Шприц плунжерный профессиональный Groz 690атм GR 42760, G10F/HD/B

Преимущества

Долговечность

С гибким шлангом 300 мм

Ёмкость картриджа 400 г

Объём корпуса – 750 см³

Резьба 1/8'' BSPT

Рабочее давление – 690 bar (10000PSI)

Износостойкое порошковое покрытие корпуса

Производительность – 1 г/ход

Профессиональный плунжерный шприц 690атм, 750см3, шланг GROZ GR42760 - G10F/HD/B представляет собой простой и удобный в работе инструмент для смазывания вручную различных деталей в узлах и агрегатах автомобилей. Шприц легко подает смазочный материал на любом этапе нажатия на рычаг. Изделие обладает литой алюминиевой головкой с двумя клапанами - для загрузки смазки и для стравливания воздуха