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Шприц плунжерный профессиональный Groz 690атм GR 42760, G10F/HD/B
5.0
2
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Оборудование для замены масла в коробке передач
    Шприц плунжерный профессиональный Groz 690атм GR 42760, G10F/HD/B
    Арт. Х1248886
    5.0
    2
    Шприц плунжерный профессиональный Groz 690атм GR 42760, G10F/HD/B
    Шприц плунжерный профессиональный Groz 690атм GR 42760, G10F/HD/B
      Шприц плунжерный профессиональный Groz 690атм GR 42760, G10F/HD/B
      Шприц плунжерный профессиональный Groz 690атм GR 42760, G10F/HD/B

      Шприц плунжерный профессиональный Groz 690атм GR 42760, G10F/HD/B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1248886
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Клапан для удаления воздуха
      		Да
      Подача на ход поршня, ход/г
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный плунжерный шприц 690атм, 750см3, шланг GROZ GR42760 - G10F/HD/B представляет собой простой и удобный в работе инструмент для смазывания вручную различных деталей в узлах и агрегатах автомобилей. Шприц легко подает смазочный материал на любом этапе нажатия на рычаг. Изделие обладает литой алюминиевой головкой с двумя клапанами - для загрузки смазки и для стравливания воздуха

        Преимущества

        • Долговечность
        • С гибким шлангом 300 мм
        • Ёмкость картриджа 400 г
        • Объём корпуса – 750 см³
        • Резьба 1/8'' BSPT
        • Рабочее давление – 690 bar (10000PSI)
        • Износостойкое порошковое покрытие корпуса
        • Производительность – 1 г/ход