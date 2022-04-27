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Шприц Groz смазочный нажимного типа GR 43101 G7P
5.0
2
826 ₽
970 ₽
Шприцы-масленки
    Шприц Groz смазочный нажимного типа GR 43101 G7P
    Арт. Х1248862
    5.0
    2
    Шприц Groz смазочный нажимного типа GR 43101 G7P
    Шприц Groz смазочный нажимного типа GR 43101 G7P
      Шприц Groz смазочный нажимного типа GR 43101 G7P
      Шприц Groz смазочный нажимного типа GR 43101 G7P

      Шприц Groz смазочный нажимного типа GR 43101 G7P

      • -144 ₽
      826 ₽
      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1248862
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Смазка в комплекте
      		Нет
      Объем, л
      		0.125
      Все характеристики
      • -144 ₽
      826 ₽
      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смазочный шприц нажимного типа 120см3 GROZ GR43101 - G7P применяется для профессиональных работ в сфере технического обслуживания - смазки различных инструментов и механизмов. Изделие имеет небольшие размеры и отличается простотой и удобством в применении. При хранении не занимает много места. Предназначен для консистентной смазки.

        Преимущества

        • Стальной корпус ёмкостью 125 см³
        • Рабочее давление 1000 PSI / 69 bar
        • Долгий срок использования
        • Надежность