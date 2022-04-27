Шприц Groz смазочный нажимного типа GR 43101 G7P
Арт. Х1248862
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Смазка в комплекте
|Нет
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Объем, л
|0.125
- Смазочный шприц нажимного типа 120см3 GROZ GR43101 - G7P применяется для профессиональных работ в сфере технического обслуживания - смазки различных инструментов и механизмов. Изделие имеет небольшие размеры и отличается простотой и удобством в применении. При хранении не занимает много места. Предназначен для консистентной смазки.
Преимущества
- Стальной корпус ёмкостью 125 см³
- Рабочее давление 1000 PSI / 69 bar
- Долгий срок использования
- Надежность