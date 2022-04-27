Шприц Groz смазочный нажимного типа GR 43101 G7P

Преимущества

Стальной корпус ёмкостью 125 см³

Рабочее давление 1000 PSI / 69 bar

Долгий срок использования

Надежность

Смазочный шприц нажимного типа 120см3 GROZ GR43101 - G7P применяется для профессиональных работ в сфере технического обслуживания - смазки различных инструментов и механизмов. Изделие имеет небольшие размеры и отличается простотой и удобством в применении. При хранении не занимает много места. Предназначен для консистентной смазки.