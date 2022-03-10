Телескопическая штанга в комплекте с треногой Ada Silver A00208
Арт. X303100303
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Макс. высота, мм
|3600
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Присоединительная резьба, дюйм
|5/8
- Элевационный штатив-штанга ADA Silver с треногой - легкосплавная штанга состоит из нескольких секций, которые могут быть скручены между собой для работы с разной высотой до 3.6 метра.
Преимущества
- Штатив-штанга ADA Silver укомплектованный алюминиевой раскладной треногой может использоваться как обычный элевационный штатив
- Идеально подходит тем, кто работает в квартирах и домах со "стандартными" потолками – длины штанги хватит в любом случае, а если нет, то можно купить еще одну штангу и запасными коленами увеличить высоту, правда, это повысит время "затухания колебания" штанги при установке
- Для крепления лазерных уровней с резьбой 1/4" в комплект специально включен винт ADA Silver screw 1/4"
- Для установки приборов с резьбой крепления 1/4" достаточно открутить стопорную гайку винта 5/8" на площадке штатива и установить на его место винт ADA Silver Screw 1/4"
- Винт ADA Silver Screw 1/4" подходит к ранее выпущенным моделям элевационных штативов ADA Silver и ADA Silver с треногой в комплекте
- Подвижная площадка для установки лазерного инструмента может фиксироваться на разной высоте, а на штанге нанесены отметки с шагом в сантиметр для более удобной настройки
- Прочная сумка позволит превратить этот вариант одноногого штатива в компактный аксессуар для транспортировки