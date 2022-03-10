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Телескопическая штанга в комплекте с треногой Ada Silver A00208
5.0
2
Найти аналог
Штативы
    Телескопическая штанга в комплекте с треногой Ada Silver A00208
    Арт. X303100303
    5.0
    2
    Телескопическая штанга в комплекте с треногой Ada Silver A00208
    Телескопическая штанга в комплекте с треногой Ada Silver A00208
      Телескопическая штанга в комплекте с треногой Ada Silver A00208
      Телескопическая штанга в комплекте с треногой Ada Silver A00208

      Телескопическая штанга в комплекте с треногой Ada Silver A00208

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X303100303
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Макс. высота, мм
      		3600
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Элевационный штатив-штанга ADA Silver с треногой - легкосплавная штанга состоит из нескольких секций, которые могут быть скручены между собой для работы с разной высотой до 3.6 метра.

        Преимущества

        • Штатив-штанга ADA Silver укомплектованный алюминиевой раскладной треногой может использоваться как обычный элевационный штатив
        • Идеально подходит тем, кто работает в квартирах и домах со "стандартными" потолками – длины штанги хватит в любом случае, а если нет, то можно купить еще одну штангу и запасными коленами увеличить высоту, правда, это повысит время "затухания колебания" штанги при установке
        • Для крепления лазерных уровней с резьбой 1/4" в комплект специально включен винт ADA Silver screw 1/4"
        • Для установки приборов с резьбой крепления 1/4" достаточно открутить стопорную гайку винта 5/8" на площадке штатива и установить на его место винт ADA Silver Screw 1/4"
        • Винт ADA Silver Screw 1/4" подходит к ранее выпущенным моделям элевационных штативов ADA Silver и ADA Silver с треногой в комплекте
        • Подвижная площадка для установки лазерного инструмента может фиксироваться на разной высоте, а на штанге нанесены отметки с шагом в сантиметр для более удобной настройки
        • Прочная сумка позволит превратить этот вариант одноногого штатива в компактный аксессуар для транспортировки