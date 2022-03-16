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Распылитель на телескопической штанге Gardena Classic 18330-2000000
5.0
2
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Распылители
    Распылитель на телескопической штанге Gardena Classic 18330-2000000
    Арт. X19031850312
    5.0
    2
    Распылитель на телескопической штанге Gardena Classic 18330-2000000
    Распылитель на телескопической штанге Gardena Classic 18330-2000000
    Распылитель на телескопической штанге Gardena Classic 18330-2000000
    Распылитель на телескопической штанге Gardena Classic 18330-2000000
      Распылитель на телескопической штанге Gardena Classic 18330-2000000
      Распылитель на телескопической штанге Gardena Classic 18330-2000000
      Распылитель на телескопической штанге Gardena Classic 18330-2000000
      Распылитель на телескопической штанге Gardena Classic 18330-2000000

      Распылитель на телескопической штанге Gardena Classic 18330-2000000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850312
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штанга-распылитель для полива Classic Gardena 18330-20.000.00 позволяет быстро справиться с поливом садовых растений. Наличие удлиняющей рукоятки делает распылитель удобным для полива клумб, а также далеко посаженных растений. Штанга распылителя оснащена курком, блокирующим подачу воды. Кроме того, инновационная технология "Защита от мороза" предохраняет оснастку от повреждения при внезапно наступивших морозах.