Распылитель на телескопической штанге Gardena Classic 18330-2000000

Штанга-распылитель для полива Classic Gardena 18330-20.000.00 позволяет быстро справиться с поливом садовых растений. Наличие удлиняющей рукоятки делает распылитель удобным для полива клумб, а также далеко посаженных растений. Штанга распылителя оснащена курком, блокирующим подачу воды. Кроме того, инновационная технология "Защита от мороза" предохраняет оснастку от повреждения при внезапно наступивших морозах.