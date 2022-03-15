Штанга-распылитель для полива Gardena 08124-20.000.00

Штанга-распылитель Classic Gardena 08124-20.000.00 предназначен для полива и орошения растений на садовом участке и в огороде. Благодаря удлиняющей трубке идеально подходит для полива в труднодоступных местах, а также для направленного полива высоко подвешенных растений. Удобная кнопка на ручке дает возможность управлять одной рукой, выбирая нужный режим в соответствии с типом растений или полное отключение подачи воды. Особо бережное орошение предназначено для хрупких растений. Для удобства хранения на штанге есть навесное крепление. Длина - 75 см.