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Штанга-распылитель для полива Gardena 08124-20.000.00
5.0
2
Найти аналог
Распылители
    Штанга-распылитель для полива Gardena 08124-20.000.00
    Арт. X19031850249
    5.0
    2
    Штанга-распылитель для полива Gardena 08124-20.000.00

      Штанга-распылитель для полива Gardena 08124-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850249
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штанга-распылитель Classic Gardena 08124-20.000.00 предназначен для полива и орошения растений на садовом участке и в огороде. Благодаря удлиняющей трубке идеально подходит для полива в труднодоступных местах, а также для направленного полива высоко подвешенных растений. Удобная кнопка на ручке дает возможность управлять одной рукой, выбирая нужный режим в соответствии с типом растений или полное отключение подачи воды. Особо бережное орошение предназначено для хрупких растений. Для удобства хранения на штанге есть навесное крепление. Длина - 75 см.