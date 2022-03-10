Штанга телескопическая Ada Silver (KS 3) А00176

Преимущества

Идеально подходит тем, кто работает в квартирах и домах со "стандартными" потолками – длины штанги хватит в любом случае, а если нет, то можно купить еще одну штангу и запасными коленами увеличить высоту, правда, это повысит время "затухания колебания" штанги при установке

Для крепления лазерных уровней с резьбой 1/4" в комплект специально включен винт ADA Silver screw 1/4"

Для установки приборов с резьбой крепления 1/4" достаточно открутить стопороную гайку винта 5/8" на площадке штатива и установить на его место винт ADA Silver Screw 1/4"

Винт ADA Silver Screw 1/4" подходит к ранее выпущенным моделям элевационных штативов ADA Silver и ADA Silver с треногой в комплекте

Подвижная площадка для установки лазерного инструмента может фиксироваться на разной высоте, а на штанге нанесены отметки с шагом в сантиметр для более удобной настройки

Прочная сумка позволит превратить этот вариант одноногого штатива в компактный аксессуар для транспортировки

Штатив элевационный ADA Elevation Silver используется в работе с нивелирами и лазерными построителями плоскостей. Представляет собой полиуретановую телескопическую трубку, монтируемую в распор между полом и потолком. В комплекте имеется 5 секций, которые скручиваются между собой для подбора нужной высоты.