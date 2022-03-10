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Штанга телескопическая Ada Silver (KS 3) А00176
5.0
2
Найти аналог
Штативы
    Штанга телескопическая Ada Silver (KS 3) А00176
    Арт. X981197
    5.0
    2
    Штанга телескопическая Ada Silver (KS 3) А00176
    Штанга телескопическая Ada Silver (KS 3) А00176
    Штанга телескопическая Ada Silver (KS 3) А00176
    Штанга телескопическая Ada Silver (KS 3) А00176
      Штанга телескопическая Ada Silver (KS 3) А00176
      Штанга телескопическая Ada Silver (KS 3) А00176
      Штанга телескопическая Ada Silver (KS 3) А00176
      Штанга телескопическая Ada Silver (KS 3) А00176

      Штанга телескопическая Ada Silver (KS 3) А00176

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X981197
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Макс. высота, мм
      		3600
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Штатив элевационный ADA Elevation Silver используется в работе с нивелирами и лазерными построителями плоскостей. Представляет собой полиуретановую телескопическую трубку, монтируемую в распор между полом и потолком. В комплекте имеется 5 секций, которые скручиваются между собой для подбора нужной высоты.

        Преимущества

        • Идеально подходит тем, кто работает в квартирах и домах со "стандартными" потолками – длины штанги хватит в любом случае, а если нет, то можно купить еще одну штангу и запасными коленами увеличить высоту, правда, это повысит время "затухания колебания" штанги при установке
        • Для крепления лазерных уровней с резьбой 1/4" в комплект специально включен винт ADA Silver screw 1/4"
        • Для установки приборов с резьбой крепления 1/4" достаточно открутить стопороную гайку винта 5/8" на площадке штатива и установить на его место винт ADA Silver Screw 1/4"
        • Винт ADA Silver Screw 1/4" подходит к ранее выпущенным моделям элевационных штативов ADA Silver и ADA Silver с треногой в комплекте
        • Подвижная площадка для установки лазерного инструмента может фиксироваться на разной высоте, а на штанге нанесены отметки с шагом в сантиметр для более удобной настройки
        • Прочная сумка позволит превратить этот вариант одноногого штатива в компактный аксессуар для транспортировки