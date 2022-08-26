Штангенциркуль Jonnesway, 150 мм., MTC1150, шаг измерения: 0,02 мм, длина: 150 мм
Арт. jonnesway_6284
Штангенциркуль Jonnesway, 150 мм., MTC1150, шаг измерения: 0,02 мм, длина: 150 мм
Арт. jonnesway_6284
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|0.29
|
Наличие кейса
|Нет
|
Макс. измерение, мм
|150
|
Длина, мм
|150
Подробное описание товара:Штангенциркуль 150 мм. Jonnesway MTC1150 49242 - это ручной измерительный инструмент нониусного типа. Измерения производятся в диапазоне от 0 до 150 мм. Инструмент поставляется в прочном чехле для удобного хранения и транспортировки.
Комплектация:
- Штангенциркуль.
- Чехол.