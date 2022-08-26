Штангенциркуль Jonnesway, 150 мм., MTC1150, шаг измерения: 0,02 мм, длина: 150 мм

Подробное описание товара:

Штангенциркуль 150 мм. Jonnesway MTC1150 49242 - это ручной измерительный инструмент нониусного типа. Измерения производятся в диапазоне от 0 до 150 мм. Инструмент поставляется в прочном чехле для удобного хранения и транспортировки.

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