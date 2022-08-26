Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Штангенциркуль Jonnesway, 150 мм., MTC1150, шаг измерения: 0,02 мм, длина: 150 мм
5.0
1
Найти аналог
Штангенциркули
    Штангенциркуль Jonnesway, 150 мм., MTC1150, шаг измерения: 0,02 мм, длина: 150 мм
    Арт. jonnesway_6284
    5.0
    1
    Штангенциркуль Jonnesway, 150 мм., MTC1150, шаг измерения: 0,02 мм, длина: 150 мм
    Штангенциркуль Jonnesway, 150 мм., MTC1150, шаг измерения: 0,02 мм, длина: 150 мм
    Штангенциркуль Jonnesway, 150 мм., MTC1150, шаг измерения: 0,02 мм, длина: 150 мм
      Штангенциркуль Jonnesway, 150 мм., MTC1150, шаг измерения: 0,02 мм, длина: 150 мм
      Штангенциркуль Jonnesway, 150 мм., MTC1150, шаг измерения: 0,02 мм, длина: 150 мм
      Штангенциркуль Jonnesway, 150 мм., MTC1150, шаг измерения: 0,02 мм, длина: 150 мм

      Штангенциркуль Jonnesway, 150 мм., MTC1150, шаг измерения: 0,02 мм, длина: 150 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6284
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.29
      Наличие кейса
      		Нет
      Макс. измерение, мм
      		150
      Длина, мм
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Штангенциркуль 150 мм. Jonnesway MTC1150 49242 - это ручной измерительный инструмент нониусного типа. Измерения производятся в диапазоне от 0 до 150 мм. Инструмент поставляется в прочном чехле для удобного хранения и транспортировки.

        Комплектация:

        1. Штангенциркуль.
        2. Чехол.