Электронный штангенциркуль Matrix 31611
Арт. Х131566
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал
|сталь
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Наличие кейса
|Да
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Электронный штангенциркуль 150мм MATRIX 31611 пригодится для измерения деталей и заготовок небольшого размера. Штангенциркуль обладает высокой точностью измерения с наименьшей погрешностью – 0.02 мм. Выводит значение на жидкокристаллический дисплей, питается от обычной батарейки напряжением 1,5 В. Изготовлен из инструментальной нержавеющей стали, характеризуется прочностью и большим сроком службы. Благодаря идущему в комплекте с прибором кейсу, штангенциркуль удобно хранить и перевозить. В “Бигам” купить штангенциркуль 150 мм электронный MATRIX 31611 можно по цене ниже рыночной.
Преимущества штангенциркуля электронного MATRIX 31611:
- Материал – инструментальная нержавеющая сталь;
- Жидкокристаллический дисплей;
- Источник питания - одна батарея 1.5 В, тип SR44;
- Погрешность измерения: 0.02 мм (<100 мм), 0.03 мм (100-200 мм);
- Удобное хранение и транспортировка.
Комплектация:
- Штангенциркуль;
- Запасная батарейка;
- Инструкция;
- Пластиковый кейс.