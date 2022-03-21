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Электронный штангенциркуль Matrix 31611
5.0
2
2 650 ₽
Штангенциркули
    Электронный штангенциркуль Matrix 31611
    Арт. Х131566
    5.0
    2
    Электронный штангенциркуль Matrix 31611
    Электронный штангенциркуль Matrix 31611
    Электронный штангенциркуль Matrix 31611
    Электронный штангенциркуль Matrix 31611
    Электронный штангенциркуль Matrix 31611
      Электронный штангенциркуль Matrix 31611
      Электронный штангенциркуль Matrix 31611
      Электронный штангенциркуль Matrix 31611
      Электронный штангенциркуль Matrix 31611
      Электронный штангенциркуль Matrix 31611

      Электронный штангенциркуль Matrix 31611

      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131566
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал
      		сталь
      Наличие кейса
      		Да
      Все характеристики
      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электронный штангенциркуль 150мм MATRIX 31611 пригодится для измерения деталей и заготовок небольшого размера. Штангенциркуль обладает высокой точностью измерения с наименьшей погрешностью – 0.02 мм. Выводит значение на жидкокристаллический дисплей, питается от обычной батарейки напряжением 1,5 В. Изготовлен из инструментальной нержавеющей стали, характеризуется прочностью и большим сроком службы. Благодаря идущему в комплекте с прибором кейсу, штангенциркуль удобно хранить и перевозить. В “Бигам” купить штангенциркуль 150 мм электронный MATRIX 31611 можно по цене ниже рыночной.

        Преимущества штангенциркуля электронного MATRIX 31611:

        • Материал – инструментальная нержавеющая сталь;
        • Жидкокристаллический дисплей;
        • Источник питания - одна батарея 1.5 В, тип SR44;
        • Погрешность измерения: 0.02 мм (<100 мм), 0.03 мм (100-200 мм);
        • Удобное хранение и транспортировка.

        Комплектация:

        • Штангенциркуль;
        • Запасная батарейка;
        • Инструкция;
        • Пластиковый кейс.