Электронный штангенциркуль Matrix 31611

Электронный штангенциркуль 150мм MATRIX 31611 пригодится для измерения деталей и заготовок небольшого размера. Штангенциркуль обладает высокой точностью измерения с наименьшей погрешностью – 0.02 мм. Выводит значение на жидкокристаллический дисплей, питается от обычной батарейки напряжением 1,5 В. Изготовлен из инструментальной нержавеющей стали, характеризуется прочностью и большим сроком службы. Благодаря идущему в комплекте с прибором кейсу, штангенциркуль удобно хранить и перевозить. В “Бигам” купить штангенциркуль 150 мм электронный MATRIX 31611 можно по цене ниже рыночной.

Преимущества штангенциркуля электронного MATRIX 31611:

Материал – инструментальная нержавеющая сталь;

Жидкокристаллический дисплей;

Источник питания - одна батарея 1.5 В, тип SR44;

Погрешность измерения: 0.02 мм (<100 мм), 0.03 мм (100-200 мм);

Удобное хранение и транспортировка.

Комплектация: