Штангенциркуль Зубр ШЦ-125

Штангенциркуль Зубр купить пригодится любому мастеру, желающему достигнуть в своей работе совершенства. При изготовлении изделий или их компонентов, зачастую оказывается немаловажным, чтобы их размеры и грани в точности повторяли выкройку или чертеж. Тут и придет на помощь малогабаритный измерительный прибор, который позволит снять размеры внешнего и внутреннего диаметра, длины и ширины детали, а также глубины и окружности отверстий, если таковые имеются. Конструкция штангенциркуля достаточно проста, и при этом маловесна - благодаря изготовлению из инструментальной стали. Инструмент включает в себя рамку с разметкой (шаг шкалы составляет одну десятую миллиметра), зажим и специальный винт, помогающий фиксировать установленное значение. Также как и штангенциркуль цифровой Зубр, эта модель обладает рядом достоинств по сравнению со своей современной формой. Например, металлический тип не требует ни батареек, ни зарядных устройств, а разметку на его линейке видно куда лучше, чем на темном дисплее.

Преимущества металлического штангенциркуля ЗУБР 125 мм:

Долговечный;

Компактный;

Удобный;

Устойчивый к коррозии;

Надежный;

Предельно точный.

Комплектация: