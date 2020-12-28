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Штангенциркуль Зубр ШЦ-125
5.0
1
1 230 ₽
Штангенциркули
    Штангенциркуль Зубр ШЦ-125
    Арт. Х131511
    5.0
    1
    Штангенциркуль Зубр ШЦ-125

      Штангенциркуль Зубр ШЦ-125

      1 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131511
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		сталь
      Наличие кейса
      		Нет
      Все характеристики
      1 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Штангенциркуль Зубр купить пригодится любому мастеру, желающему достигнуть в своей работе совершенства. При изготовлении изделий или их компонентов, зачастую оказывается немаловажным, чтобы их размеры и грани в точности повторяли выкройку или чертеж. Тут и придет на помощь малогабаритный измерительный прибор, который позволит снять размеры внешнего и внутреннего диаметра, длины и ширины детали, а также глубины и окружности отверстий, если таковые имеются. Конструкция штангенциркуля достаточно проста, и при этом маловесна - благодаря изготовлению из инструментальной стали. Инструмент включает в себя рамку с разметкой (шаг шкалы составляет одну десятую миллиметра), зажим и специальный винт, помогающий фиксировать установленное значение. Также как и штангенциркуль цифровой Зубр, эта модель обладает рядом достоинств по сравнению со своей современной формой. Например, металлический тип не требует ни батареек, ни зарядных устройств, а разметку на его линейке видно куда лучше, чем на темном дисплее.

        Преимущества металлического штангенциркуля ЗУБР 125 мм:

        • Долговечный;
        • Компактный;
        • Удобный;
        • Устойчивый к коррозии;
        • Надежный;
        • Предельно точный.

        Комплектация:

        • Штангенциркуль;
        • Упаковка.