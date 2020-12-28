Штангенциркуль Зубр ШЦ-125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|сталь
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Наличие кейса
|Нет
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Штангенциркуль Зубр купить пригодится любому мастеру, желающему достигнуть в своей работе совершенства. При изготовлении изделий или их компонентов, зачастую оказывается немаловажным, чтобы их размеры и грани в точности повторяли выкройку или чертеж. Тут и придет на помощь малогабаритный измерительный прибор, который позволит снять размеры внешнего и внутреннего диаметра, длины и ширины детали, а также глубины и окружности отверстий, если таковые имеются. Конструкция штангенциркуля достаточно проста, и при этом маловесна - благодаря изготовлению из инструментальной стали. Инструмент включает в себя рамку с разметкой (шаг шкалы составляет одну десятую миллиметра), зажим и специальный винт, помогающий фиксировать установленное значение. Также как и штангенциркуль цифровой Зубр, эта модель обладает рядом достоинств по сравнению со своей современной формой. Например, металлический тип не требует ни батареек, ни зарядных устройств, а разметку на его линейке видно куда лучше, чем на темном дисплее.
Преимущества металлического штангенциркуля ЗУБР 125 мм:
- Долговечный;
- Компактный;
- Удобный;
- Устойчивый к коррозии;
- Надежный;
- Предельно точный.
Комплектация:
- Штангенциркуль;
- Упаковка.