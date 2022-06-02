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Элевационный штатив-штанга Ada Silver Plus А00556 (3,6 м, с треногой)
5.0
2
Найти аналог
Штативы
    Элевационный штатив-штанга Ada Silver Plus А00556 (3,6 м, с треногой)
    Арт. О00000002861
    5.0
    2
    Элевационный штатив-штанга Ada Silver Plus А00556 (3,6 м, с треногой)
    Элевационный штатив-штанга Ada Silver Plus А00556 (3,6 м, с треногой)
    Элевационный штатив-штанга Ada Silver Plus А00556 (3,6 м, с треногой)
    Элевационный штатив-штанга Ada Silver Plus А00556 (3,6 м, с треногой)
    Элевационный штатив-штанга Ada Silver Plus А00556 (3,6 м, с треногой)
    Элевационный штатив-штанга Ada Silver Plus А00556 (3,6 м, с треногой)

    Элевационный штатив-штанга Ada Silver Plus А00556 (3,6 м, с треногой)

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. О00000002861
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Ada
    Макс. высота, мм
    		3600
    Присоединительная резьба, дюйм
    		1/4
    Тип штатива
    		для лазерных приборов
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
    • Штатив-штанга элевационный SILVER PLUS в комплекте с треногой 3,6 м ADA А00556 используется для крепления лазерных дальномеров. Длина штанги составляет 3.6 м, поэтому подойдет для использования в помещениях, где высота потолков не превышает этот уровень.

      Преимущества

      • В комплекте имеется магнитное крепление с микролифтом ADA MAGNETIC LIFT. Для грубой установки лазерного прибора используется подвижный фиксатор SLIDER на штанге-штативе. Для миллиметровой точности горизонтального луча в диапазоне от 0 до 11 сантиметров используется микролифт ADA MAGNETIC LIFT
      • Тренога позволяет установить штатив в тех помещениях, где нет возможности установить ADA Silver PLUS в распор между полом и потолком
      • На приспособлении имеется 2 резьбы - 1/4" и 5/8", поэтому подойдет ко многим лазерным приборам