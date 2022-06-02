Элевационный штатив-штанга Ada Silver Plus А00556 (3,6 м, с треногой)

Преимущества

В комплекте имеется магнитное крепление с микролифтом ADA MAGNETIC LIFT. Для грубой установки лазерного прибора используется подвижный фиксатор SLIDER на штанге-штативе. Для миллиметровой точности горизонтального луча в диапазоне от 0 до 11 сантиметров используется микролифт ADA MAGNETIC LIFT

Тренога позволяет установить штатив в тех помещениях, где нет возможности установить ADA Silver PLUS в распор между полом и потолком

На приспособлении имеется 2 резьбы - 1/4" и 5/8", поэтому подойдет ко многим лазерным приборам

Штатив-штанга элевационный SILVER PLUS в комплекте с треногой 3,6 м ADA А00556 используется для крепления лазерных дальномеров. Длина штанги составляет 3.6 м, поэтому подойдет для использования в помещениях, где высота потолков не превышает этот уровень.