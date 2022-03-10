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Алюминиевый штатив на винтах Ada Strong S А00178
Арт. X3030902
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Макс. высота, мм
|1680
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Присоединительная резьба, дюйм
|5/8
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- Штатив геодезический ADA STRONG S - универсальный утяжеленный раздвижной штатив применяется для установки нивелиров, теодолитов, GPS и тахеометров с плоской площадкой, на винтах. Имеет прочный алюминиевый профиль, позволяющий устанавливать тяжелое оборудование, а плоская форма головы - любой инструмент с резьбой 5/8" - 11.
Преимущества
- Универсальный
- Утяжеленный
- Изготовлен из алюминия