Алюминиевый штатив на винтах Ada Strong S А00178

Преимущества

Универсальный

Утяжеленный

Изготовлен из алюминия

Штатив геодезический ADA STRONG S - универсальный утяжеленный раздвижной штатив применяется для установки нивелиров, теодолитов, GPS и тахеометров с плоской площадкой, на винтах. Имеет прочный алюминиевый профиль, позволяющий устанавливать тяжелое оборудование, а плоская форма головы - любой инструмент с резьбой 5/8" - 11.