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Алюминиевый штатив на винтах Ada Strong S А00178
5.0
2
5 990 ₽
7 990 ₽
Штативы
  • Персональная скидка
Алюминиевый штатив на винтах Ada Strong S А00178
Арт. X3030902
5.0
2
Алюминиевый штатив на винтах Ada Strong S А00178
Алюминиевый штатив на винтах Ada Strong S А00178
Алюминиевый штатив на винтах Ada Strong S А00178
Алюминиевый штатив на винтах Ada Strong S А00178
  • Персональная скидка
Алюминиевый штатив на винтах Ada Strong S А00178
Алюминиевый штатив на винтах Ada Strong S А00178
Алюминиевый штатив на винтах Ada Strong S А00178
Алюминиевый штатив на винтах Ada Strong S А00178

Алюминиевый штатив на винтах Ada Strong S А00178

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  • -2 000 ₽
5 990 ₽
7 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X3030902
5.0
2

Характеристики

Производитель
Ada
Страна производства
Китай
Родина бренда
Гонконг
Макс. высота, мм
1680
Присоединительная резьба, дюйм
5/8
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 000 ₽
5 990 ₽
7 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Штатив геодезический ADA STRONG S - универсальный утяжеленный раздвижной штатив применяется для установки нивелиров, теодолитов, GPS и тахеометров с плоской площадкой, на винтах. Имеет прочный алюминиевый профиль, позволяющий устанавливать тяжелое оборудование, а плоская форма головы - любой инструмент с резьбой 5/8" - 11.

    Преимущества

    • Универсальный
    • Утяжеленный
    • Изготовлен из алюминия