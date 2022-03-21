Штатив фото/видео Ada Digit 130 А00170

Фото-видео штатив ADA Digit 130 (JL222) с элевационной колонкой применяется совместно с фото-видео техникой и легкими лазерными приборами. Благодаря своему малому весу и небольшим габаритам штатив удобно брать с собой и использовать для комфортной работы внутри помещения. Поворотная голова дает возможность крутиться на 360 градусов.