Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Штатив фото/видео Ada Digit 130 А00170
5.0
2
1 690 ₽
Штативы
    Штатив фото/видео Ada Digit 130 А00170
    Арт. X3030949
    5.0
    2
    Штатив фото/видео Ada Digit 130 А00170
    Штатив фото/видео Ada Digit 130 А00170
    Штатив фото/видео Ada Digit 130 А00170
    Штатив фото/видео Ada Digit 130 А00170
      Штатив фото/видео Ada Digit 130 А00170
      Штатив фото/видео Ada Digit 130 А00170
      Штатив фото/видео Ada Digit 130 А00170
      Штатив фото/видео Ada Digit 130 А00170

      Штатив фото/видео Ada Digit 130 А00170

      1 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X3030949
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Макс. высота, мм
      		1300
      Присоединительная резьба, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
      1 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры