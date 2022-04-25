Штатив алюминиевый на клипсах Ada FS 20/МЗУ Light А00179

Преимущества

От более дешевых вариантов штатива под нивелир, представленных на российском рынке, его отличает более толстая стенка профиля и трубок, что делает его более устойчивым к вибрации, более прочным и надежным

Изготавливается с плоской или круглообразной "головой"

Штатив геодезический ADA Light - маленький, легкий штатив для нивелиров и простейших оптических теодолитов массой до 3 кг.