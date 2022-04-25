Штатив алюминиевый на клипсах Ada FS 20/МЗУ Light А00179
Арт. X981108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Макс. высота, мм
|1730
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Присоединительная резьба, дюйм
|5/8
- Штатив геодезический ADA Light - маленький, легкий штатив для нивелиров и простейших оптических теодолитов массой до 3 кг.
Преимущества
- От более дешевых вариантов штатива под нивелир, представленных на российском рынке, его отличает более толстая стенка профиля и трубок, что делает его более устойчивым к вибрации, более прочным и надежным
- Изготавливается с плоской или круглообразной "головой"