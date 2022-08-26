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Штатив алюминиевый на винтах ADA TR-163
5.0
1
Найти аналог
Штативы
    Штатив алюминиевый на винтах ADA TR-163
    Арт. geototal_540
    5.0
    1
    Штатив алюминиевый на винтах ADA TR-163

      Штатив алюминиевый на винтах ADA TR-163

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_540
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. высота, мм
      		1630
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Зажим
      		винт
      Материал
      		алюминий
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Подробное описание товара:

        Штатив на винтах ADA TR-163 это легкий алюминиевый штатив для нивелиров и оптических теодолитов и тахеометров массой до 3 кг с плоской площадкой.

        Особенности и преимущества:

        • Штатив выполнен из более тонкого алюминиевого профиля.
        • Для переноски штатив оснащен заплечным ремнем.
        • Крепление ножек штатива ADA TR-163 выполнено на винтах, что считается наиболее надежным.
        • Резьба станового винта 5/8 дюйма. Часть винта (головка) выполнена из пластика.
        • В комплект не входит сумка-чехол для хранения.