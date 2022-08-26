Штатив алюминиевый на винтах ADA TR-163

Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

Штатив выполнен из более тонкого алюминиевого профиля.

Для переноски штатив оснащен заплечным ремнем.

Крепление ножек штатива ADA TR-163 выполнено на винтах, что считается наиболее надежным.

Резьба станового винта 5/8 дюйма. Часть винта (головка) выполнена из пластика.

В комплект не входит сумка-чехол для хранения.

Штатив на винтах ADA TR-163 это легкий алюминиевый штатив для нивелиров и оптических теодолитов и тахеометров массой до 3 кг с плоской площадкой.