Штатив алюминиевый на винтах ADA TR-163
Арт. geototal_540
Характеристики
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Производитель
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Макс. высота, мм
|1630
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Присоединительная резьба, дюйм
|5/8
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Зажим
|винт
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Материал
|алюминий
Подробное описание товара:Штатив на винтах ADA TR-163 это легкий алюминиевый штатив для нивелиров и оптических теодолитов и тахеометров массой до 3 кг с плоской площадкой.
Особенности и преимущества:
- Штатив выполнен из более тонкого алюминиевого профиля.
- Для переноски штатив оснащен заплечным ремнем.
- Крепление ножек штатива ADA TR-163 выполнено на винтах, что считается наиболее надежным.
- Резьба станового винта 5/8 дюйма. Часть винта (головка) выполнена из пластика.
- В комплект не входит сумка-чехол для хранения.