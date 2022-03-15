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Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")
5.0
2
3 990 ₽
Штативы
    Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")
    Арт. X30300062
    5.0
    2
    Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")
    Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")
    Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")
    Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")
    Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")
    Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")
    Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")
      Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")
      Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")
      Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")
      Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")
      Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")
      Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")
      Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")

      Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")

      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X30300062
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. высота, мм
      		1900
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Все характеристики
      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штатив с элевационной головкой CONDTROL H190 предназначен для установки на него лазерных нивелиров. Он используется в строительстве домов, при выравнивании местности. Три ножки, разведенные в стороны, обеспечивают устойчивость конструкции. Острое конусное окончание ножек и зажимные винты предотвращают их смещение при эксплуатации. Штатив выполнен из прочного и легкого алюминия. Центральный отсек поворачивается на 180° вокруг оси, перенося горизонтальные отметки на стены.