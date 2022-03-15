Штатив с элевационной головкой Condtrol H190 (5/8")

Штатив с элевационной головкой CONDTROL H190 предназначен для установки на него лазерных нивелиров. Он используется в строительстве домов, при выравнивании местности. Три ножки, разведенные в стороны, обеспечивают устойчивость конструкции. Острое конусное окончание ножек и зажимные винты предотвращают их смещение при эксплуатации. Штатив выполнен из прочного и легкого алюминия. Центральный отсек поворачивается на 180° вокруг оси, перенося горизонтальные отметки на стены.