Штатив для подвешивания инструмента DREMEL 2.615.222.232

Подробное описание товара:

Особенности иПреимущества:

Максимальная толщина столешницы при креплении 42 мм.

Совместим с инструментом:

Аккумуляторный многофункциональный инструмент Dremel 7700 7,2V;

Многофункциональный инструмент Dremel 3000;

Аккумуляторный многофункциональный инструмент Dremel 8100 10,8V;

Многофункциональный инструмент Dremel 4000 Многофункциональный инструмент;

Dremel Fortiflex Многофункциональный инструмент Dremel 200.

Штатив для подвешивания инструмента 2.615.222.232 Dremel 2222. - удобно закрепляет ваш инструмент Dremel над верстаком. Идеален для использования с гибким валом. Зажимается на верстаках и регулируется по высоте в пределах 300-1070 мм. На базе размещаются дополнительные насадки.