Штатив для подвешивания инструмента DREMEL 2.615.222.232
Арт. X1319051772
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|1
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Длина, мм
|1070
Подробное описание товара:Штатив для подвешивания инструмента 2.615.222.232 Dremel 2222. - удобно закрепляет ваш инструмент Dremel над верстаком. Идеален для использования с гибким валом. Зажимается на верстаках и регулируется по высоте в пределах 300-1070 мм. На базе размещаются дополнительные насадки.
Особенности иПреимущества:
- Максимальная толщина столешницы при креплении 42 мм.
Совместим с инструментом:
- Аккумуляторный многофункциональный инструмент Dremel 7700 7,2V;
- Многофункциональный инструмент Dremel 3000;
- Аккумуляторный многофункциональный инструмент Dremel 8100 10,8V;
- Многофункциональный инструмент Dremel 4000 Многофункциональный инструмент;
- Dremel Fortiflex Многофункциональный инструмент Dremel 200.