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Штатив для подвешивания инструмента DREMEL 2.615.222.232
5.0
2
1 599 ₽
2 610 ₽
Насадки для граверов
    Штатив для подвешивания инструмента DREMEL 2.615.222.232
    Арт. X1319051772
    5.0
    2
    Штатив для подвешивания инструмента DREMEL 2.615.222.232
    Штатив для подвешивания инструмента DREMEL 2.615.222.232
    Штатив для подвешивания инструмента DREMEL 2.615.222.232
      Штатив для подвешивания инструмента DREMEL 2.615.222.232
      Штатив для подвешивания инструмента DREMEL 2.615.222.232
      Штатив для подвешивания инструмента DREMEL 2.615.222.232

      Штатив для подвешивания инструмента DREMEL 2.615.222.232

      • -1 011 ₽
      1 599 ₽
      2 610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319051772
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		1
      Длина, мм
      		1070
      Все характеристики
      • -1 011 ₽
      1 599 ₽
      2 610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Подробное описание товара:

        Штатив для подвешивания инструмента 2.615.222.232 Dremel 2222. - удобно закрепляет ваш инструмент Dremel над верстаком. Идеален для использования с гибким валом. Зажимается на верстаках и регулируется по высоте в пределах 300-1070 мм. На базе размещаются дополнительные насадки.

        Особенности иПреимущества:

        • Максимальная толщина столешницы при креплении 42 мм.

        Совместим с инструментом:

        • Аккумуляторный многофункциональный инструмент Dremel 7700 7,2V;
        • Многофункциональный инструмент Dremel 3000;
        • Аккумуляторный многофункциональный инструмент Dremel 8100 10,8V;
        • Многофункциональный инструмент Dremel 4000 Многофункциональный инструмент;
        • Dremel Fortiflex Многофункциональный инструмент Dremel 200.