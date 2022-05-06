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Кабельная вилка EKF PROxima (16 А, 230 В, черная)
5.0
2
65 ₽
Розетки
    Кабельная вилка EKF PROxima (16 А, 230 В, черная)
    Арт. 77777X2791046
    5.0
    2
    Кабельная вилка EKF PROxima (16 А, 230 В, черная)

      Кабельная вилка EKF PROxima (16 А, 230 В, черная)

      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X2791046
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		EKF
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		розетка кабельная
      Номинальная сила тока, А
      		16
      Все характеристики
      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вилка прямая с/з черн. 16А 250В EKF PROxima позволяет организовать электрическую сеть в полном соответствии с Вашими потребностями - подключение осветительного прибора, бытовой техники, сборка электрического удлинителя нестандартной длины. Соответствует требованиям безопасности и ГОСТ, изготовлена из негорючих материалов, конструкция продумана для быстрого и удобного монтажа изделия.

        Преимущества

        • Безопасность
        • Надежность