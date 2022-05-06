Кабельная вилка EKF PROxima (16 А, 230 В, черная)
Арт. 77777X2791046
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|розетка кабельная
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Номинальная сила тока, А
|16
- Вилка прямая с/з черн. 16А 250В EKF PROxima позволяет организовать электрическую сеть в полном соответствии с Вашими потребностями - подключение осветительного прибора, бытовой техники, сборка электрического удлинителя нестандартной длины. Соответствует требованиям безопасности и ГОСТ, изготовлена из негорючих материалов, конструкция продумана для быстрого и удобного монтажа изделия.
Преимущества
- Безопасность
- Надежность