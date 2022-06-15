Штифт для снегоуборщиков, со шплинтом Huter 71/7/19
Арт. О00000013442
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|40
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Диаметр, мм
|6
- Штифт со шплинтом Huter для снегоуборщиков SGC4100(161), 4800(173), 6000(84), 8100(176), 8100C(81,82)ZME, 4000(7,8), 4100, 4800(4,5)ZMD. Применяется для крепления шнека снегоуборочных машин. Срезной болт выполняет функцию предохранителя, при превышении допустимой нагрузки на шнек снегоуборщика, болт обрывается и расшплинтовывает шнек, таким образом предохраняться шестерня редуктора шнека от поломок.
Преимущества
- Надежность
- Высокая прочность