Штифт для снегоуборщиков, со шплинтом Huter 71/7/19

Преимущества

Надежность

Высокая прочность

Штифт со шплинтом Huter для снегоуборщиков SGC4100(161), 4800(173), 6000(84), 8100(176), 8100C(81,82)ZME, 4000(7,8), 4100, 4800(4,5)ZMD. Применяется для крепления шнека снегоуборочных машин. Срезной болт выполняет функцию предохранителя, при превышении допустимой нагрузки на шнек снегоуборщика, болт обрывается и расшплинтовывает шнек, таким образом предохраняться шестерня редуктора шнека от поломок.