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Штифт для снегоуборщиков, со шплинтом Huter 71/7/19
5.0
2
Найти аналог
Расходные материалы для снегоуборочной техники
    Штифт для снегоуборщиков, со шплинтом Huter 71/7/19
    Арт. О00000013442
    5.0
    2
    Штифт для снегоуборщиков, со шплинтом Huter 71/7/19
    Штифт для снегоуборщиков, со шплинтом Huter 71/7/19
    Штифт для снегоуборщиков, со шплинтом Huter 71/7/19
    Штифт для снегоуборщиков, со шплинтом Huter 71/7/19
      Штифт для снегоуборщиков, со шплинтом Huter 71/7/19
      Штифт для снегоуборщиков, со шплинтом Huter 71/7/19
      Штифт для снегоуборщиков, со шплинтом Huter 71/7/19
      Штифт для снегоуборщиков, со шплинтом Huter 71/7/19

      Штифт для снегоуборщиков, со шплинтом Huter 71/7/19

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013442
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		40
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штифт со шплинтом Huter для снегоуборщиков SGC4100(161), 4800(173), 6000(84), 8100(176), 8100C(81,82)ZME, 4000(7,8), 4100, 4800(4,5)ZMD. Применяется для крепления шнека снегоуборочных машин. Срезной болт выполняет функцию предохранителя, при превышении допустимой нагрузки на шнек снегоуборщика, болт обрывается и расшплинтовывает шнек, таким образом предохраняться шестерня редуктора шнека от поломок.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая прочность