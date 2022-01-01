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Штифт выталкивающий 6,34*103
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Запчасти для сверлильных станков
    Штифт выталкивающий 6,34*103
    Арт. X1697518746
    Штифт выталкивающий 6,34*103
    Штифт выталкивающий 6,34*103
    Штифт выталкивающий 6,34*103
      Штифт выталкивающий 6,34*103
      Штифт выталкивающий 6,34*103
      Штифт выталкивающий 6,34*103

      Штифт выталкивающий 6,34*103

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1697518746

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		штифт
      Количество предметов, шт
      		1
      Длина, мм
      		103
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штифт-выталкиватель необходимо использовать совместно с корончатыми сверлами. Вставляется штифт в середину фрезы и имеет две функции: первая – так как середина фрезы полая, то с помощью направляющей можно легко отцентрировать будущее отверстие, вторая - как только начинается процесс сверления, клапан утапливается внутрь фрезы и через специальные пазы изнутри на рабочую часть начинает поступать СОЖ. Подходит для корончатых сверл из быстрорежущей стали (Ø 12-60 мм) и маленьких диаметров (Ø 12-17 мм) сверл корончатых с твердосплавными напайками.