Штифт выталкивающий 6,34*103

Штифт-выталкиватель необходимо использовать совместно с корончатыми сверлами. Вставляется штифт в середину фрезы и имеет две функции: первая – так как середина фрезы полая, то с помощью направляющей можно легко отцентрировать будущее отверстие, вторая - как только начинается процесс сверления, клапан утапливается внутрь фрезы и через специальные пазы изнутри на рабочую часть начинает поступать СОЖ. Подходит для корончатых сверл из быстрорежущей стали (Ø 12-60 мм) и маленьких диаметров (Ø 12-17 мм) сверл корончатых с твердосплавными напайками.