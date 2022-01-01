Штора для ванной комнаты Iddis Art flowers 200*180см SCID041P 13305

Штора для ванной комнаты IDDIS изготовлена из быстросохнущего материала – 100% полиэстера, что обеспечивает прочность изделия и легкость ухода за ним. Материал пропитан специальным водоотталкивающим составом Waterprof, что придает шторе прекрасную водонепроницаемость. Нижний край шторы имеет утяжеляющую нить, благодаря которой штора имеет законченный вид, легко расправляется и не сминается. Штора сохраняет свою яркость и цвет в течение долгого времени при условии соблюдения инструкций по уходу. Изделие изготовлено из экологически-чистого материала, обладает высокой степенью гигиеничности, не вызывает аллергических реакций.