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Штора для ванной комнаты Iddis Art flowers 200*180см SCID041P 13305
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Комплектующие для ванн
    Штора для ванной комнаты Iddis Art flowers 200*180см SCID041P 13305
    Арт. X1691450106

      Штора для ванной комнаты Iddis Art flowers 200*180см SCID041P 13305

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691450106

      Характеристики

      Производитель
      		Iddis
      Тип
      		штора
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штора для ванной комнаты IDDIS изготовлена из быстросохнущего материала – 100% полиэстера, что обеспечивает прочность изделия и легкость ухода за ним. Материал пропитан специальным водоотталкивающим составом Waterprof, что придает шторе прекрасную водонепроницаемость. Нижний край шторы имеет утяжеляющую нить, благодаря которой штора имеет законченный вид, легко расправляется и не сминается. Штора сохраняет свою яркость и цвет в течение долгого времени при условии соблюдения инструкций по уходу. Изделие изготовлено из экологически-чистого материала, обладает высокой степенью гигиеничности, не вызывает аллергических реакций.