Штора для ванной комнаты Iddis Black&White SCID150P 13303
Арт. X1691450118
Характеристики
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Производитель
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Тип
|штора
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Материал
|полиэстер
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Габариты, мм
|200x180
Описание:Шторы для ванной комнаты IDDIS сочетают в себе высокую функциональность и красивый внешний вид и станут незаменимым элементом для создания комфортной и уютной атмосферы в ванной комнате.
Преимущества:
- Все шторы для ванной комнаты торговой марки IDDIS выполнены из 100%-ного полиэстера - экологически чистого материала, который отличается высокой прочностью и не вызывает аллергических реакций.
- Шторы для ванной комнаты из полиэстера не выцветают, не выгорают и быстро сохнут, а за счет пропитки специальным водоотталкивающим составом Waterproof они обладают еще и водонепроницаемыми свойствами, что делает их простыми в уходе и очень удобными в использовании.