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Штора для ванной комнаты Iddis Black&White SCID150P 13303
Найти аналог
Комплектующие для ванн
    Штора для ванной комнаты Iddis Black&White SCID150P 13303
    Арт. X1691450118
    Штора для ванной комнаты Iddis Black&White SCID150P 13303

      Штора для ванной комнаты Iddis Black&White SCID150P 13303

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691450118

      Характеристики

      Производитель
      		Iddis
      Тип
      		штора
      Материал
      		полиэстер
      Габариты, мм
      		200x180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Шторы для ванной комнаты IDDIS сочетают в себе высокую функциональность и красивый внешний вид и станут незаменимым элементом для создания комфортной и уютной атмосферы в ванной комнате.

        Преимущества:

        • Все шторы для ванной комнаты торговой марки IDDIS выполнены из 100%-ного полиэстера - экологически чистого материала, который отличается высокой прочностью и не вызывает аллергических реакций.
        • Шторы для ванной комнаты из полиэстера не выцветают, не выгорают и быстро сохнут, а за счет пропитки специальным водоотталкивающим составом Waterproof они обладают еще и водонепроницаемыми свойствами, что делает их простыми в уходе и очень удобными в использовании. 