Штора для ванной комнаты Iddis Black&White SCID150P 13303

Описание:

Преимущества:

Все шторы для ванной комнаты торговой марки IDDIS выполнены из 100%-ного полиэстера - экологически чистого материала, который отличается высокой прочностью и не вызывает аллергических реакций.

Шторы для ванной комнаты из полиэстера не выцветают, не выгорают и быстро сохнут, а за счет пропитки специальным водоотталкивающим составом Waterproof они обладают еще и водонепроницаемыми свойствами, что делает их простыми в уходе и очень удобными в использовании.

Шторы для ванной комнаты IDDIS сочетают в себе высокую функциональность и красивый внешний вид и станут незаменимым элементом для создания комфортной и уютной атмосферы в ванной комнате.