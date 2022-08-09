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Штроборез BauMaster AG-8150SX, диск: 150 мм, обороты: 8500 об/мин
5.0
1
Найти аналог
Штроборезы
    Штроборез BauMaster AG-8150SX, диск: 150 мм, обороты: 8500 об/мин
    Арт. Х1272216
    5.0
    1
    Штроборез BauMaster AG-8150SX, диск: 150 мм, обороты: 8500 об/мин

      Штроборез BauMaster AG-8150SX, диск: 150 мм, обороты: 8500 об/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272216
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		BauMaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штроборез BauMaster AG-8150SX – незаменимый инструмент при прокладывании электропроводки или труб в твердых материалах (кирпич, бетон и т.п.).

        Преимущества

        • BauMaster AG-8150SX оснащен функцией плавного пуска, который позволяет предотвратить рывки инструмента при включении. Служит для аккуратного начала работы и защиты электроинструмента от перегрузки
        • Защитный кожух предохраняет оператора от вылетающих осколков камня и бетона
        • Имеется возможность подключения пылесоса, что позволит более эффективно удалять пыль во время работы