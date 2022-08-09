Штроборез BauMaster AG-8150SX, диск: 150 мм, обороты: 8500 об/мин

Преимущества

BauMaster AG-8150SX оснащен функцией плавного пуска, который позволяет предотвратить рывки инструмента при включении. Служит для аккуратного начала работы и защиты электроинструмента от перегрузки

Защитный кожух предохраняет оператора от вылетающих осколков камня и бетона

Имеется возможность подключения пылесоса, что позволит более эффективно удалять пыль во время работы

Штроборез BauMaster AG-8150SX – незаменимый инструмент при прокладывании электропроводки или труб в твердых материалах (кирпич, бетон и т.п.).