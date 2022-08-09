Штроборез BauMaster AG-8150SX, диск: 150 мм, обороты: 8500 об/мин
Арт. Х1272216
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Напряжение сети, В
|220
- Штроборез BauMaster AG-8150SX – незаменимый инструмент при прокладывании электропроводки или труб в твердых материалах (кирпич, бетон и т.п.).
Преимущества
- BauMaster AG-8150SX оснащен функцией плавного пуска, который позволяет предотвратить рывки инструмента при включении. Служит для аккуратного начала работы и защиты электроинструмента от перегрузки
- Защитный кожух предохраняет оператора от вылетающих осколков камня и бетона
- Имеется возможность подключения пылесоса, что позволит более эффективно удалять пыль во время работы