Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
Арт. Х11504
Характеристики
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Производитель
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Регулировка частоты вращения
|Да
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Упаковка
|коробка
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Напряжение сети, В
|220
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Класс товара
|бытовой
- Штроборез Bosch GNF 35 CA 0.601.621.708 - профессиональный инструмент, предназначенный для прорезания каналов под провода, кабели и трубы в твердых материалах, например, кирпиче и бетоне. Такой штроборез может вырезать паз глубиной до 35 мм и шириной от 3 до 39 мм. Инструмент удобен в работе и обслуживании - снабжен комфортными рукоятками и системой удаления пыли
Преимущества
- Запатентованная система пылеизоляции Bosch гарантирует максимально долгий срок службы
- Электроника постоянства для поддержания постоянного числа оборотов даже при большой нагрузке
- Максимальное удобство при эксплуатации благодаря эргономичному дизайну ручки и многообразию вариантов захвата
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