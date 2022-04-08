Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт

Преимущества

Запатентованная система пылеизоляции Bosch гарантирует максимально долгий срок службы

Электроника постоянства для поддержания постоянного числа оборотов даже при большой нагрузке

Максимальное удобство при эксплуатации благодаря эргономичному дизайну ручки и многообразию вариантов захвата

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Штроборез Bosch GNF 35 CA 0.601.621.708 - профессиональный инструмент, предназначенный для прорезания каналов под провода, кабели и трубы в твердых материалах, например, кирпиче и бетоне. Такой штроборез может вырезать паз глубиной до 35 мм и шириной от 3 до 39 мм. Инструмент удобен в работе и обслуживании - снабжен комфортными рукоятками и системой удаления пыли