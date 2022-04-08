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Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
5.0
1
Найти аналог
Штроборезы
    Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
    Арт. Х11504
    5.0
    1
    Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
    Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
    Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
    Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
    Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
    Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
    Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
    Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
      Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
      Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
      Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
      Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
      Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
      Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
      Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт
      Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт

      Электрический штроборез Bosch GNF 35 CA, вес: 4.7 кг, фреза: 150 мм, 1.4 кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11504
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Регулировка частоты вращения
      		Да
      Упаковка
      		коробка
      Напряжение сети, В
      		220
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Штроборез Bosch GNF 35 CA 0.601.621.708 - профессиональный инструмент, предназначенный для прорезания каналов под провода, кабели и трубы в твердых материалах, например, кирпиче и бетоне. Такой штроборез может вырезать паз глубиной до 35 мм и шириной от 3 до 39 мм. Инструмент удобен в работе и обслуживании - снабжен комфортными рукоятками и системой удаления пыли

        Преимущества

        • Запатентованная система пылеизоляции Bosch гарантирует максимально долгий срок службы
        • Электроника постоянства для поддержания постоянного числа оборотов даже при большой нагрузке
        • Максимальное удобство при эксплуатации благодаря эргономичному дизайну ручки и многообразию вариантов захвата
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