Преимущества

Предохранительная муфта

Быстрозажимная гайка для крепления дисков

Корпус редуктора изготовлен из магниевого сплава

Четыре опорных ролика

Электронная защита от перегрузок

В комплекте предусмотрен кейс - для удобной транспортировки

Двойная защитная изоляция

Система привода Super Join System - для предотвращения рывков во время запуска и во время работы

Электронная система регулировки и стабилизации оборотов

Угольные щетки отключаются самостоятельно

Штроборез Makita SG 1250 используется для выполнения ровных длинных борозд, например, для прокладки кабеля или небольшого трубопровода. Инструмент оснащен системой ограничения пускового тока - для плавного пуска. Постоянная частота вращения поддерживается электроникой. Для длительной непрерывной работы предусмотрен фиксатор выключателя.