Штроборез Makita SG-1250
Арт. Х11518
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Упаковка
|кейс
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Напряжение сети, В
|220
- Штроборез Makita SG 1250 используется для выполнения ровных длинных борозд, например, для прокладки кабеля или небольшого трубопровода. Инструмент оснащен системой ограничения пускового тока - для плавного пуска. Постоянная частота вращения поддерживается электроникой. Для длительной непрерывной работы предусмотрен фиксатор выключателя.
Преимущества
- Предохранительная муфта
- Быстрозажимная гайка для крепления дисков
- Корпус редуктора изготовлен из магниевого сплава
- Четыре опорных ролика
- Электронная защита от перегрузок
- В комплекте предусмотрен кейс - для удобной транспортировки
- Двойная защитная изоляция
- Система привода Super Join System - для предотвращения рывков во время запуска и во время работы
- Электронная система регулировки и стабилизации оборотов
- Угольные щетки отключаются самостоятельно