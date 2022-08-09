Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Штроборез Makita SG-1250
5.0
1
Найти аналог
Штроборезы
    Штроборез Makita SG-1250
    Арт. Х11518
    5.0
    1
    Штроборез Makita SG-1250
    Штроборез Makita SG-1250
    Штроборез Makita SG-1250
      Штроборез Makita SG-1250
      Штроборез Makita SG-1250
      Штроборез Makita SG-1250

      Штроборез Makita SG-1250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11518
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Упаковка
      		кейс
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штроборез Makita SG 1250 используется для выполнения ровных длинных борозд, например, для прокладки кабеля или небольшого трубопровода. Инструмент оснащен системой ограничения пускового тока - для плавного пуска. Постоянная частота вращения поддерживается электроникой. Для длительной непрерывной работы предусмотрен фиксатор выключателя.

        Преимущества

        • Предохранительная муфта
        • Быстрозажимная гайка для крепления дисков
        • Корпус редуктора изготовлен из магниевого сплава
        • Четыре опорных ролика
        • Электронная защита от перегрузок
        • В комплекте предусмотрен кейс - для удобной транспортировки
        • Двойная защитная изоляция
        • Система привода Super Join System - для предотвращения рывков во время запуска и во время работы
        • Электронная система регулировки и стабилизации оборотов
        • Угольные щетки отключаются самостоятельно