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Штроборез Makita SG 150
4.7
3
Найти аналог
Штроборезы
    Штроборез Makita SG 150
    Арт. Х11360
    4.7
    3
    Штроборез Makita SG 150
    Штроборез Makita SG 150
    Штроборез Makita SG 150
      Штроборез Makita SG 150
      Штроборез Makita SG 150
      Штроборез Makita SG 150

      Штроборез Makita SG 150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11360
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Япония
      Упаковка
      		кейс
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Штроборез Makita SG 150 – профессиональный инструмент для проделывания углублений в стенах из кирпича, бетона, шлакоблока и других материалов. Штроборез SG-150 используется для разводки кабелей, электропроводов, мелких труб водоснабжения и отопления. Бороздодел Makita SG-150 имеет двигатель в 1800 Вт, 2 рабочих алмазных диска диаметром 150 мм и удобную прорезиненную рукоятку. Все это делает штроборез Makita SG-150 удобным в работе. Диски вращаются со скоростью 7800 об/мин, что станет плюсом для быстрого выполнения задачи. Глубина реза может быть от 7 до 45 мм, а ширина – 7—43 мм.

        Преимущества

        • Система "Плавный пуск" и автоматического отключения при угрозе поломки
        • Высокий крутящий момент
        • Электронная система с оптической индикацией
        • Двойная защитная изоляция
        • Низкий уровень вибрации
        • Малый вес