Преимущества

Система "Плавный пуск" и автоматического отключения при угрозе поломки

Высокий крутящий момент

Электронная система с оптической индикацией

Двойная защитная изоляция

Низкий уровень вибрации

Малый вес

Штроборез Makita SG 150 – профессиональный инструмент для проделывания углублений в стенах из кирпича, бетона, шлакоблока и других материалов. Штроборез SG-150 используется для разводки кабелей, электропроводов, мелких труб водоснабжения и отопления. Бороздодел Makita SG-150 имеет двигатель в 1800 Вт, 2 рабочих алмазных диска диаметром 150 мм и удобную прорезиненную рукоятку. Все это делает штроборез Makita SG-150 удобным в работе. Диски вращаются со скоростью 7800 об/мин, что станет плюсом для быстрого выполнения задачи. Глубина реза может быть от 7 до 45 мм, а ширина – 7—43 мм.