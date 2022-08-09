Штроборез Metabo MFE 30 601119000
Арт. Х11679
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Напряжение сети, В
|220
- Штроборез Metabo MFE 30 601119000 применяется для вырезания пазов в кирпичных и бетонных стенах под проводку и коммуникации. Полноволновая электроника VTC предназначена для регулировки числа оборотов и их поддержания на заданном уровне. Ограничение пускового тока - для плавного запуска без рывков. Обмотки двигателя надежно защищены от попадания пыли специальной решеткой.
Преимущества
- Двигатель Metabo Marathon
- Плавный пуск
- Защита от повторного пуска
- Высокий крутящий момент
- Регулируемая ширина пропила
- Устройство для выламывания паза
- Автоматически выключающиеся угольные щетки
- Защита т перегрузки
- Малый вес - 3.9 кг
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Фиксация шпинделя - для безопасной и быстрой замены дисков
- Возможно использование штробореза с одним диском - в качестве отрезной пилы