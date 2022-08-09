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Штроборез Metabo MFE 30 601119000
5.0
1
Найти аналог
Штроборезы
    Штроборез Metabo MFE 30 601119000
    Арт. Х11679
    5.0
    1
    Штроборез Metabo MFE 30 601119000
    Штроборез Metabo MFE 30 601119000
      Штроборез Metabo MFE 30 601119000
      Штроборез Metabo MFE 30 601119000

      Штроборез Metabo MFE 30 601119000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11679
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штроборез Metabo MFE 30 601119000 применяется для вырезания пазов в кирпичных и бетонных стенах под проводку и коммуникации. Полноволновая электроника VTC предназначена для регулировки числа оборотов и их поддержания на заданном уровне. Ограничение пускового тока - для плавного запуска без рывков. Обмотки двигателя надежно защищены от попадания пыли специальной решеткой.

        Преимущества

        • Двигатель Metabo Marathon
        • Плавный пуск
        • Защита от повторного пуска
        • Высокий крутящий момент
        • Регулируемая ширина пропила
        • Устройство для выламывания паза
        • Автоматически выключающиеся угольные щетки
        • Защита т перегрузки
        • Малый вес - 3.9 кг
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic
        • Фиксация шпинделя - для безопасной и быстрой замены дисков
        • Возможно использование штробореза с одним диском - в качестве отрезной пилы