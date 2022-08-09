Преимущества

Двигатель Metabo Marathon

Плавный пуск

Защита от повторного пуска

Высокий крутящий момент

Регулируемая ширина пропила

Устройство для выламывания паза

Автоматически выключающиеся угольные щетки

Защита т перегрузки

Малый вес - 3.9 кг

Предохранительная муфта Metabo S-automatic

Фиксация шпинделя - для безопасной и быстрой замены дисков

Возможно использование штробореза с одним диском - в качестве отрезной пилы

Штроборез Metabo MFE 30 601119000 применяется для вырезания пазов в кирпичных и бетонных стенах под проводку и коммуникации. Полноволновая электроника VTC предназначена для регулировки числа оборотов и их поддержания на заданном уровне. Ограничение пускового тока - для плавного запуска без рывков. Обмотки двигателя надежно защищены от попадания пыли специальной решеткой.