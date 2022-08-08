Штроборез Prorab 9815
Арт. Х1272217
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Напряжение сети, В
|220
- Штроборез PRORAB 9815 - это сетевой инструмент с мощностью двигателя 1450 Вт, частота обращения двигателя - 8500 об\мин. Это позволяет без особых усилий делать пазы глубиной 40 мм и шириной 30 мм в бетонной стене. Данная модель оснащена плавным пуском, поддержкой постоянных оборотов под нагрузкой и автоматической защитой электродвигателя от перегрузки. Корпус изготовлен из прочного пластика и имеет защитную металлическую муфту и регулирующийся кожух.
Преимущества
- Система плавного пуска для регулировки вращения двигателя
- Поддержка заданного количества оборотов при нагрузке
- Автоматическая защита электромотора от перегрузок
- Воздушное охлаждение повышает срок службы изделия
- Прочный пластиковый корпус устойчив к механическим и термическим взаимодействиям
- Металлическая муфта защищает от травм во время работы
- Алмазные диски отличаются высокой точностью и минимальным образованием пыли