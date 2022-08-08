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Штроборез Prorab 9815
5.0
1
Найти аналог
Штроборезы
    Штроборез Prorab 9815
    Арт. Х1272217
    5.0
    1
    Штроборез Prorab 9815

      Штроборез Prorab 9815

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272217
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штроборез PRORAB 9815 - это сетевой инструмент с мощностью двигателя 1450 Вт, частота обращения двигателя - 8500 об\мин. Это позволяет без особых усилий делать пазы глубиной 40 мм и шириной 30 мм в бетонной стене. Данная модель оснащена плавным пуском, поддержкой постоянных оборотов под нагрузкой и автоматической защитой электродвигателя от перегрузки. Корпус изготовлен из прочного пластика и имеет защитную металлическую муфту и регулирующийся кожух.

        Преимущества

        • Система плавного пуска для регулировки вращения двигателя
        • Поддержка заданного количества оборотов при нагрузке
        • Автоматическая защита электромотора от перегрузок
        • Воздушное охлаждение повышает срок службы изделия
        • Прочный пластиковый корпус устойчив к механическим и термическим взаимодействиям
        • Металлическая муфта защищает от травм во время работы
        • Алмазные диски отличаются высокой точностью и минимальным образованием пыли