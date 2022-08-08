Преимущества

Система плавного пуска для регулировки вращения двигателя

Поддержка заданного количества оборотов при нагрузке

Автоматическая защита электромотора от перегрузок

Воздушное охлаждение повышает срок службы изделия

Прочный пластиковый корпус устойчив к механическим и термическим взаимодействиям

Металлическая муфта защищает от травм во время работы

Алмазные диски отличаются высокой точностью и минимальным образованием пыли

Штроборез PRORAB 9815 - это сетевой инструмент с мощностью двигателя 1450 Вт, частота обращения двигателя - 8500 об\мин. Это позволяет без особых усилий делать пазы глубиной 40 мм и шириной 30 мм в бетонной стене. Данная модель оснащена плавным пуском, поддержкой постоянных оборотов под нагрузкой и автоматической защитой электродвигателя от перегрузки. Корпус изготовлен из прочного пластика и имеет защитную металлическую муфту и регулирующийся кожух.