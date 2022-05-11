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Штуцер IS 50-152 (ВН, 1/2" - 14 мм)
5.0
3
Найти аналог
Муфты и переходники
    Штуцер IS 50-152 (ВН, 1/2" - 14 мм)
    Арт. X169138179
    5.0
    3
    Штуцер IS 50-152 (ВН, 1/2" - 14 мм)

      Штуцер IS 50-152 (ВН, 1/2" - 14 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169138179
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Империал
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип фитинга
      		штуцер
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штуцер позволяет подключить поливочный шланг непосредственно к трубопроводам. Изделие можно применять также в других системах с неагрессивной к используемым материалам рабочей средой (горячая вода, незамерзающий теплоноситель, сжатый воздух и т. д.).

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость
        • Длительный срок службы