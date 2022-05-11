Штуцер IS 50-152 (ВН, 1/2" - 14 мм)

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Длительный срок службы

Штуцер позволяет подключить поливочный шланг непосредственно к трубопроводам. Изделие можно применять также в других системах с неагрессивной к используемым материалам рабочей средой (горячая вода, незамерзающий теплоноситель, сжатый воздух и т. д.).