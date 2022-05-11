Штуцер IS 50-152 (ВН, 1/2" - 14 мм)
Арт. X169138179
Характеристики
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Производитель
|Империал
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип фитинга
|штуцер
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Тип соединения
|резьбовое
- Штуцер позволяет подключить поливочный шланг непосредственно к трубопроводам. Изделие можно применять также в других системах с неагрессивной к используемым материалам рабочей средой (горячая вода, незамерзающий теплоноситель, сжатый воздух и т. д.).
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость
- Длительный срок службы