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Штуцер Altstream 003130101 (НР, 1/2" - 10 мм, 150 шт.)
4.8
4
70 ₽
Муфты и переходники
    Штуцер Altstream 003130101 (НР, 1/2" - 10 мм, 150 шт.)
    Арт. X16952140
    4.8
    4
    Штуцер Altstream 003130101 (НР, 1/2" - 10 мм, 150 шт.)

      Штуцер Altstream 003130101 (НР, 1/2" - 10 мм, 150 шт.)

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16952140
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		штуцер
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Штуцер елочка ALTSTREAM 1/2 на 10 мм – резьбовой фитинг, с помощью которого можно удлинить резиновый шланг или присоединить к нему дополнительное оборудование (насадки, распылители, насосы). Штуцер изготовлен из латуни, обладает коррозийной стойкостью, гарантирует герметичное и надежное соединение. Купить штуцер ALTSTREAM 1/2 на 10 в Интернет-магазине “Бигам” можно по выгодной цене.

        Преимущества штуцера ALTSTREAM 1/2 на 10:

        • Прочный;
        • Компактный;
        • Практичный.

        Комплектация:

        • Штуцер;
        • Упаковка.