Штуцер Altstream 003130101 (НР, 1/2" - 10 мм, 150 шт.)

Штуцер елочка ALTSTREAM 1/2 на 10 мм – резьбовой фитинг, с помощью которого можно удлинить резиновый шланг или присоединить к нему дополнительное оборудование (насадки, распылители, насосы). Штуцер изготовлен из латуни, обладает коррозийной стойкостью, гарантирует герметичное и надежное соединение. Купить штуцер ALTSTREAM 1/2 на 10 в Интернет-магазине “Бигам” можно по выгодной цене.

Преимущества штуцера ALTSTREAM 1/2 на 10:

Прочный;

Компактный;

Практичный.

Комплектация: