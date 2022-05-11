Штуцер Altstream 003130101 (НР, 1/2" - 10 мм, 150 шт.)
Арт. X16952140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|штуцер
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Тип соединения
|резьбовое
Штуцер елочка ALTSTREAM 1/2 на 10 мм – резьбовой фитинг, с помощью которого можно удлинить резиновый шланг или присоединить к нему дополнительное оборудование (насадки, распылители, насосы). Штуцер изготовлен из латуни, обладает коррозийной стойкостью, гарантирует герметичное и надежное соединение. Купить штуцер ALTSTREAM 1/2 на 10 в Интернет-магазине “Бигам” можно по выгодной цене.
Преимущества штуцера ALTSTREAM 1/2 на 10:
- Прочный;
- Компактный;
- Практичный.
Комплектация:
- Штуцер;
- Упаковка.