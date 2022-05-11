Штуцер Altstream 003130104 (НР, 1/2" - 16 мм, 80 шт.)

Преимущества

Резьбовые фитинги Altstream изготовлены из латуни и обладают высокими антикоррозионными свойствами

Изготовление фитингов производится методом горячей штамповки из прутковых заготовок

Штуцер позволяет подключить поливочный шланг непосредственно к трубопроводам. Изделие можно применять также в других системах с неагрессивной к используемым материалам рабочей средой (горячая вода, незамерзающий теплоноситель, сжатый воздух и т. д.).