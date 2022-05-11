Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Штуцер Altstream 003130104 (НР, 1/2" - 16 мм, 80 шт.)
4.7
3
80 ₽
Муфты и переходники
    Штуцер Altstream 003130104 (НР, 1/2" - 16 мм, 80 шт.)
    Арт. X1695015
    4.7
    3
    Штуцер Altstream 003130104 (НР, 1/2" - 16 мм, 80 шт.)

      Штуцер Altstream 003130104 (НР, 1/2" - 16 мм, 80 шт.)

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1695015
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		штуцер
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штуцер позволяет подключить поливочный шланг непосредственно к трубопроводам. Изделие можно применять также в других системах с неагрессивной к используемым материалам рабочей средой (горячая вода, незамерзающий теплоноситель, сжатый воздух и т. д.).

        Преимущества

        • Резьбовые фитинги Altstream изготовлены из латуни и обладают высокими антикоррозионными свойствами
        • Изготовление фитингов производится методом горячей штамповки из прутковых заготовок