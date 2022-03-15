Штуцер без резьбы Gardena 02907-2000000 (3/4")

Штуцер с хомутом Gardena 02907-20.000.00 выполняет функцию переходного элемента между соединителем со шлангом и водопроводной трубой без резьбового соединения диаметром 3/4 дюйма. Хомут удержит переходник даже при большом давлении воды. Легко присоединяется без использования дополнительного инструмента. Адаптер изготовлен из коррозионностойких материалов, что гарантирует длительный срок эксплуатации.