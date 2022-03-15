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Штуцер без резьбы Gardena 02907-2000000 (3/4")
5.0
2
Найти аналог
Адаптеры для внешней резьбы
    Штуцер без резьбы Gardena 02907-2000000 (3/4")
    Арт. X19031850203
    5.0
    2
    Штуцер без резьбы Gardena 02907-2000000 (3/4")
    Штуцер без резьбы Gardena 02907-2000000 (3/4")
    Штуцер без резьбы Gardena 02907-2000000 (3/4")
      Штуцер без резьбы Gardena 02907-2000000 (3/4")
      Штуцер без резьбы Gardena 02907-2000000 (3/4")
      Штуцер без резьбы Gardena 02907-2000000 (3/4")

      Штуцер без резьбы Gardena 02907-2000000 (3/4")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850203
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		адаптер с внутренней резьбой
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штуцер с хомутом Gardena 02907-20.000.00 выполняет функцию переходного элемента между соединителем со шлангом и водопроводной трубой без резьбового соединения диаметром 3/4 дюйма. Хомут удержит переходник даже при большом давлении воды. Легко присоединяется без использования дополнительного инструмента. Адаптер изготовлен из коррозионностойких материалов, что гарантирует длительный срок эксплуатации.