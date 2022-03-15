Шарнирный штуцер Gardena 02999-20.000.00 (3/4"-1")

Штуцер шарнирный Gardena 02999-20.000.00 предназначен для соединения шланга с водопроводным краном с резьбой G1" и G3/4". За счет вращающегося механизма шланг не будет сгибаться или перекручиваться, продлевая тем самым срок эксплуатации шланга. Удобно использовать с тележкой для шланга. Можно использовать для кранов диаметром 26.5 мм и 21 мм.

Изготовлен из качественного материала, имеет длительный срок эксплуатации.