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Шарнирный штуцер Gardena 02999-20.000.00 (3/4"-1")
4.5
2
Найти аналог
Адаптеры для внешней резьбы
    Шарнирный штуцер Gardena 02999-20.000.00 (3/4"-1")
    Арт. X19031850247
    4.5
    2
    Шарнирный штуцер Gardena 02999-20.000.00 (3/4"-1")
    Шарнирный штуцер Gardena 02999-20.000.00 (3/4"-1")
    Шарнирный штуцер Gardena 02999-20.000.00 (3/4"-1")
    Шарнирный штуцер Gardena 02999-20.000.00 (3/4"-1")
    Шарнирный штуцер Gardena 02999-20.000.00 (3/4"-1")
    Шарнирный штуцер Gardena 02999-20.000.00 (3/4"-1")
      Шарнирный штуцер Gardena 02999-20.000.00 (3/4"-1")
      Шарнирный штуцер Gardena 02999-20.000.00 (3/4"-1")
      Шарнирный штуцер Gardena 02999-20.000.00 (3/4"-1")
      Шарнирный штуцер Gardena 02999-20.000.00 (3/4"-1")
      Шарнирный штуцер Gardena 02999-20.000.00 (3/4"-1")
      Шарнирный штуцер Gardena 02999-20.000.00 (3/4"-1")

      Шарнирный штуцер Gardena 02999-20.000.00 (3/4"-1")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850247
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		адаптер с внутренней резьбой
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штуцер шарнирный Gardena 02999-20.000.00 предназначен для соединения шланга с водопроводным краном с резьбой G1" и G3/4". За счет вращающегося механизма шланг не будет сгибаться или перекручиваться, продлевая тем самым срок эксплуатации шланга. Удобно использовать с тележкой для шланга. Можно использовать для кранов диаметром 26.5 мм и 21 мм.
        Изготовлен из качественного материала, имеет длительный срок эксплуатации.