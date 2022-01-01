Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Штуцер GARDENA 1/2'-1'
Найти аналог
Фитинги для шлангов и систем полива
    Штуцер GARDENA 1/2'-1'
    Арт. X19031850204
    Штуцер GARDENA 1/2'-1'
    Штуцер GARDENA 1/2'-1'
    Штуцер GARDENA 1/2'-1'
    Штуцер GARDENA 1/2'-1'
    Штуцер GARDENA 1/2'-1'
      Штуцер GARDENA 1/2'-1'
      Штуцер GARDENA 1/2'-1'
      Штуцер GARDENA 1/2'-1'
      Штуцер GARDENA 1/2'-1'
      Штуцер GARDENA 1/2'-1'

      Штуцер GARDENA 1/2'-1'

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850204

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Наличие резьбы
      		Нет
      Диаметр трубы/крана, дюйм
      		1/2, 1
      Материал
      		пластик
      Вес, кг
      		0.082
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штуцер шарнирный 1/2" - 1" Gardena 02998 редназначен для соединения с резьбовыми кранами.
        • Шланг не путается и не перекручивается вокруг крана благодаря шарнирному соединению.
        • Идеально подходит для использования с тележкой для шланга.
        • Для кранов диаметром 26,5 мм (G 3/4) с резьбой 33,3 мм (G 1) и для кранов диаметром 21 мм  (G 1/2) с резьбой 23 мм (G 5/8).