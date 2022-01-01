Штуцер GARDENA 1/2'-1'
Арт. X19031850204
Характеристики
|
Производитель
|
Наличие резьбы
|Нет
|
Диаметр трубы/крана, дюйм
|1/2, 1
|
Материал
|пластик
|
Вес, кг
|0.082
- Штуцер шарнирный 1/2" - 1" Gardena 02998 редназначен для соединения с резьбовыми кранами.
- Шланг не путается и не перекручивается вокруг крана благодаря шарнирному соединению.
- Идеально подходит для использования с тележкой для шланга.
- Для кранов диаметром 26,5 мм (G 3/4) с резьбой 33,3 мм (G 1) и для кранов диаметром 21 мм (G 1/2) с резьбой 23 мм (G 5/8).