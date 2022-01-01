Штуцер резьбовой GARDENA 01513-27.000.00

При подсоединении клапана для полива или водозаборной колонки, как правило, создается постоянное давление.

Штуцер подходит для водопроводных кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4») и 33,3 мм (G 1»), а также для шлангов диаметром 19 мм (3/4»).

Кроме того, штуцер может использоваться для перехода с подающего шланга 19 мм (3/4») на шланг 25 мм с соединителем Gardena, наружная резьба 25 мм х 1» (арт. 02763).

В комплект поставки входит хомут для крепления шланга.

Штуцер резьбовой Gardena 01513 предназначен для создания устойчивого к постоянному давлению шлангового соединения между водопроводным краном и входной колонкой Gardena (арт. 02722).