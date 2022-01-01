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Штуцер резьбовой GARDENA 01513-27.000.00
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Фитинги для шлангов и систем полива
    Штуцер резьбовой GARDENA 01513-27.000.00
    Арт. X19031850269
    Штуцер резьбовой GARDENA 01513-27.000.00

      Штуцер резьбовой GARDENA 01513-27.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850269

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Наличие резьбы
      		Да
      Тип резьбы
      		внутренняя
      Диаметр трубы/крана, дюйм
      		3/4, 1
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штуцер резьбовой Gardena 01513 предназначен для создания устойчивого к постоянному давлению шлангового соединения между водопроводным краном и входной колонкой Gardena (арт. 02722).
        • При подсоединении клапана для полива или водозаборной колонки, как правило, создается постоянное давление.
        • Штуцер подходит для водопроводных кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4») и 33,3 мм (G 1»), а также для шлангов диаметром 19 мм (3/4»).
        • Кроме того, штуцер может использоваться для перехода с подающего шланга 19 мм (3/4») на шланг 25 мм с соединителем Gardena, наружная резьба 25 мм х 1» (арт. 02763).
        • В комплект поставки входит хомут для крепления шланга.