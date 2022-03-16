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Резьбовой штуцер Gardena 18202-2900000 (26,5 мм, G3/4")
5.0
2
340 ₽
Адаптеры для внешней резьбы
    Резьбовой штуцер Gardena 18202-2900000 (26,5 мм, G3/4")
    Арт. X19031850300
    5.0
    2
    Резьбовой штуцер Gardena 18202-2900000 (26,5 мм, G3/4")
    Резьбовой штуцер Gardena 18202-2900000 (26,5 мм, G3/4")
    Резьбовой штуцер Gardena 18202-2900000 (26,5 мм, G3/4")
      Резьбовой штуцер Gardena 18202-2900000 (26,5 мм, G3/4")
      Резьбовой штуцер Gardena 18202-2900000 (26,5 мм, G3/4")
      Резьбовой штуцер Gardena 18202-2900000 (26,5 мм, G3/4")

      Резьбовой штуцер Gardena 18202-2900000 (26,5 мм, G3/4")

      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850300
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		адаптер с внутренней резьбой
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штуцер резьбовой 1" Gardena 18202-29.000.00 используется для соединения шланга с резьбовыми кранами. Быстро устанавливается без использования инструментов. Подходит для кранов диаметром 26.5 мм (G 3/4) с резьбой 33.3 мм ( G 1).

        Преимущества

        • Предназначен для соединения с резьбовыми кранами
        • Легко устанавливается
        • Не требует использования инструментов