Резьбовой штуцер Gardena 18202-2900000 (26,5 мм, G3/4")

Преимущества

Предназначен для соединения с резьбовыми кранами

Легко устанавливается

Не требует использования инструментов

Штуцер резьбовой 1" Gardena 18202-29.000.00 используется для соединения шланга с резьбовыми кранами. Быстро устанавливается без использования инструментов. Подходит для кранов диаметром 26.5 мм (G 3/4) с резьбой 33.3 мм ( G 1).