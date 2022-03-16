Резьбовой штуцер Gardena 18202-2900000 (26,5 мм, G3/4")
Арт. X19031850300
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|адаптер с внутренней резьбой
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Наличие резьбы
|Да
- Штуцер резьбовой 1" Gardena 18202-29.000.00 используется для соединения шланга с резьбовыми кранами. Быстро устанавливается без использования инструментов. Подходит для кранов диаметром 26.5 мм (G 3/4) с резьбой 33.3 мм ( G 1).
Преимущества
- Предназначен для соединения с резьбовыми кранами
- Легко устанавливается
- Не требует использования инструментов