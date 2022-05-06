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Штуцер внутренний Altstream 1" 50-156
4.5
2
Найти аналог
Адаптеры для шланга
    Штуцер внутренний Altstream 1" 50-156
    Арт. X169138181
    4.5
    2
    Штуцер внутренний Altstream 1" 50-156

      Штуцер внутренний Altstream 1" 50-156

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169138181
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		адаптер с внутренней резьбой
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штуцер латунный усиленный отечественного производства предназначен для присоединения гибких шлангов к трубопроводу нужного диаметра, используется как в хозяйстве, так и в разных отраслях промышленности. Это переходник латунный, с одной стороны резьба внутренняя 1" дюйма, а с дрогой стороны штуцер тип "ерш" диаметром 25 мм для присоединения всех видов шлангов под диаметр штуцера.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость