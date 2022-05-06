Штуцер внутренний Altstream 1" 50-156
Арт. X169138181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|адаптер с внутренней резьбой
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Наличие резьбы
|Да
- Штуцер латунный усиленный отечественного производства предназначен для присоединения гибких шлангов к трубопроводу нужного диаметра, используется как в хозяйстве, так и в разных отраслях промышленности. Это переходник латунный, с одной стороны резьба внутренняя 1" дюйма, а с дрогой стороны штуцер тип "ерш" диаметром 25 мм для присоединения всех видов шлангов под диаметр штуцера.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость