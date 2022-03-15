Штуцер резьбовой Gardena 02900-2900000 (1/2")
Арт. X19031850176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|адаптер с внутренней резьбой
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Наличие резьбы
|Да
- Штуцер резьбовой Gardena 02900-29.000.00 предназначен для присоединения шланга к крану и садовым насосам Gardena. Штуцер изготовлен из высококачественного материала, что гарантирует долгий период эксплуатации. Он надежно закрепляет шланг с краном, исключая вылетание. Используется для кранов диаметром 16,7 мм с внешней резьбой G1/2. Легко устанавливается без применения дополнительных инструментов.