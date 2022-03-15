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Штуцер резьбовой Gardena 02900-2900000 (1/2")
5.0
2
Найти аналог
Адаптеры для внешней резьбы
    Штуцер резьбовой Gardena 02900-2900000 (1/2")
    Арт. X19031850176
    5.0
    2
    Штуцер резьбовой Gardena 02900-2900000 (1/2")

      Штуцер резьбовой Gardena 02900-2900000 (1/2")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850176
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		адаптер с внутренней резьбой
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штуцер резьбовой Gardena 02900-29.000.00 предназначен для присоединения шланга к крану и садовым насосам Gardena. Штуцер изготовлен из высококачественного материала, что гарантирует долгий период эксплуатации. Он надежно закрепляет шланг с краном, исключая вылетание. Используется для кранов диаметром 16,7 мм с внешней резьбой G1/2. Легко устанавливается без применения дополнительных инструментов.