Штуцер резьбовой Gardena 02900-2900000 (1/2")

Штуцер резьбовой Gardena 02900-29.000.00 предназначен для присоединения шланга к крану и садовым насосам Gardena. Штуцер изготовлен из высококачественного материала, что гарантирует долгий период эксплуатации. Он надежно закрепляет шланг с краном, исключая вылетание. Используется для кранов диаметром 16,7 мм с внешней резьбой G1/2. Легко устанавливается без применения дополнительных инструментов.