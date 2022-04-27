Шумоглушитель Shuft SCr, 160/600 мм

Преимущества

Изготовлен из оцинкованной стали с шумопоглощающим материалом из минерального волокна

Падение давления на шумоглушителе вычисляется как для участка воздуховода того же размера

Прочный корпус

Высокая эффективность

Диаметр воздуховода - 160 мм

Длина - 600 мм

Шумоглушитель SHUFT серии SCr предназначен для снижения шума от вентилятора в канале воздуховода, как на притоке, так и на вытяжке при непосредственной установке в канал систем вентиляции и кондиционирования. Перемещаемый воздух не должен содержать твердых, клеящихся или агрессивных примесей.