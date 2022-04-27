Шумоглушитель Shuft SCr, 200/900 мм
Арт. X69914557642
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Внешний диаметр, мм
|200
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Количество предметов, шт
|1
- Шумоглушитель SHUFT серии SCr предназначен для снижения шума от вентилятора в канале воздуховода, как на притоке, так и на вытяжке при непосредственной установке в канал систем вентиляции и кондиционирования. Перемещаемый воздух не должен содержать твердых, клеящихся или агрессивных примесей.
Преимущества
- Изготовлен из оцинкованной стали с шумопоглощающим материалом из минерального волокна
- Падение давления на шумоглушителе вычисляется как для участка воздуховода того же размера
- Прочный корпус
- Высокая эффективность
- Диаметр воздуховода - 200 мм
- Длина - 900 мм