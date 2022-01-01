Шумоглушитель Shuft SCr, 315x600 мм
Арт. X69914557619
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|9
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Длина, мм
|600
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Материал
|оцинкованная сталь
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Тип оборудования
|шумоглушитель
- Шумоглушители SHUFT серии SCr предназначены для снижения шума от вентилятора в приточных и вытяжных воздуховодах при непосредственной установке в канал систем вентиляции и кондиционирования.Перемещаемый воздух не должен содержать твердых, клеящихся или агрессивных примесей. Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной стали с шумопоглощающим материалом из минерального волокна.