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Шумоглушитель Shuft SCr, 315x600 мм
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Шумоглушители
    Шумоглушитель Shuft SCr, 315x600 мм
    Арт. X69914557619
    Шумоглушитель Shuft SCr, 315x600 мм

      Шумоглушитель Shuft SCr, 315x600 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914557619

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Вес, кг
      		9
      Длина, мм
      		600
      Материал
      		оцинкованная сталь
      Тип оборудования
      		шумоглушитель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шумоглушители SHUFT серии SCr предназначены для снижения шума от вентилятора в приточных и вытяжных воздуховодах при непосредственной установке в канал систем вентиляции и кондиционирования.Перемещаемый воздух не должен содержать твердых, клеящихся или агрессивных примесей. Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной стали с шумопоглощающим материалом из минерального волокна.