Шумомер Testo 815

Преимущества

Возможна установка на штатив с резьбой 1/4 дюйма

Запоминание максимального и минимального значения

Высокая точность измерений: класс точности 3 в соответствие с IEC 60651

Взвешивание по частоте в соответствие с кривыми А и С

Переключаемое взвешивание по времени быстро/медленно

Установка диапазона измерений (для увеличения точности)

Погрешность измерений: +/-1дБ

Измеритель уровня шума Testo 815 - это прибор, сконструированный для частого использования. Область применения - определение уровня шума в помещениях и на открытых площадках. Благодаря наличию защитного колпачка, замер будет точным даже в ветреную погоду.