Шумомер Testo 815
Арт. geototal_323
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество и напряжение элементов питания
|1х9В
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Мин. диапазон измеряемых значений уровня звука , дБ
|32
- Измеритель уровня шума Testo 815 - это прибор, сконструированный для частого использования. Область применения - определение уровня шума в помещениях и на открытых площадках. Благодаря наличию защитного колпачка, замер будет точным даже в ветреную погоду.
Преимущества
- Возможна установка на штатив с резьбой 1/4 дюйма
- Запоминание максимального и минимального значения
- Высокая точность измерений: класс точности 3 в соответствие с IEC 60651
- Взвешивание по частоте в соответствие с кривыми А и С
- Переключаемое взвешивание по времени быстро/медленно
- Установка диапазона измерений (для увеличения точности)
- Погрешность измерений: +/-1дБ