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Шумомер Testo 815
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Шумомеры
    Шумомер Testo 815
    Арт. geototal_323
    Шумомер Testo 815
    Шумомер Testo 815
    Шумомер Testo 815
    Шумомер Testo 815
    Шумомер Testo 815
      Шумомер Testo 815
      Шумомер Testo 815
      Шумомер Testo 815
      Шумомер Testo 815
      Шумомер Testo 815

      Шумомер Testo 815

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_323

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество и напряжение элементов питания
      		1х9В
      Мин. диапазон измеряемых значений уровня звука , дБ
      		32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Измеритель уровня шума Testo 815 - это прибор, сконструированный для частого использования. Область применения - определение уровня шума в помещениях и на открытых площадках. Благодаря наличию защитного колпачка, замер будет точным даже в ветреную погоду.

        Преимущества

        • Возможна установка на штатив с резьбой 1/4 дюйма
        • Запоминание максимального и минимального значения
        • Высокая точность измерений: класс точности 3 в соответствие с IEC 60651
        • Взвешивание по частоте в соответствие с кривыми А и С
        • Переключаемое взвешивание по времени быстро/медленно
        • Установка диапазона измерений (для увеличения точности)
        • Погрешность измерений: +/-1дБ